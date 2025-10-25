MOPT advierte alta multa por soltar al bebé mientras el carro está en movimiento

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo un importante recordatorio para los papás, mamás y encargados de menores de edad: Nunca deben soltar al bebé de su silla mientras el carro está en movimiento, pues sus vidas pueden correr en riesgo en caso de un accidente u otro incidente.

Las autoridades informaron que si el bebé llora por calor, sueño, hambre, pañal sucio u otra razón, se debe estacionar el vehículo para atenderlo o sino podría enfrentarse a una multa.

Entre enero y setiembre de este año, un total de 756 conductores fueron sancionados por transitar con menores sin la silla.

MOPT advirtió que si sueltan al menor cuando el carro está en movimiento, los papás y mamás pueden enfrentarse a sanciones. (Bardahl/Bardahl)

La sanción implica el pago de 246.000 colones y la acumulación de 4 puntos en la licencia. Asimismo, el papá, la mamá o el encargado que se quita el cinturón para atender al bebé también implica una multa de 123.000 colones.

“Parece un recordatorio que está de más, lamentablemente, no es así. En ocasiones, tenemos que lidiar con este tipo de justificación, prácticamente nos reprochan que no comprendemos que soltaron al bebé para que la mamá le diera el pecho y que si preferimos que el niño padezca hambre. Corresponde responder que lo que preferimos es que lo alimenten de forma segura, con el vehículo estacionado”, dijo Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

Algunas justificaciones

Sánchez Agüero señaló que algunas personas se justifican diciendo que van por una calle angosta y no hay espaldón para estacionar, cuando pueden buscar otro sitio seguro donde puedan orillarse.

Se debe estacionar el vehículo para soltar al menor y atenderlo adecuadamente, en caso de que necesite ser alimentado o cambiarle el pañal. (MOPT)

Otras personas afirman que llegarán tarde al trabajo, a la guardería del menor o a una cita médica.

A pesar de eso, el MOPT reiteró que soltar al menor de su silla cuando el vehículo está en movimiento es ilegal y peligroso.

