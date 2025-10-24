Gobierno de Rodrigo Chaves lamenta la muerte de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig

El gobierno de Rodrigo Chaves se unió al dolor que está atravesando el Partido Liberal Progresista (PLP), así como de la familia de Ericka Benavides, por su muerte tras un accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en Palmares.

A través de un comunicado, la Presidencia de la República envió condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos de Benavides, quien fue asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del PLP.

“El presidente Rodrigo Chaves Robles y su equipo de trabajo lamentan profundamente el fallecimiento de la señora Ericka Benavides Garbanzo, a raíz del trágico accidente ocurrido en la carretera Bernardo Soto”, indicó el gobierno.

El gobierno de Rodrigo Chaves envió condolencias a los familiares y compañeros de Ericka Benavides

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a familiares, compañeros y seres queridos, de la asesora legislativa del diputado Eliécer Feinzaig Mintz. Asimismo, pedimos a Dios por la pronta recuperación del señor diputado y la de los dos conductores involucrados en el accidente. Nuestras oraciones están con ustedes en estos difíciles momentos”, añadió.

Mensaje de la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa también se pronunció tras el incidente y envió un mensaje a través de las redes sociales.

El Congreso recordó a la asesora de Feinzaig por su dedicación, profesionalismo y calidez humana.

Ericka Benavides Garbanzo era la asesora de Eli Feinzaig y además, era candidata a diputada del PLP.

“La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica lamenta, profundamente, el fallecimiento de nuestra compañera Ericka Benavides. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejaron una huella en todos nosotros. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias“, comunicó.

