Nacional

MOPT anuncia cierre total en la ruta General Cañas durante estos tres días y en estos horarios

MOPT anuncia que hará cierre total en la ruta General Cañas durante estos tres días y en estos horarios

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Si usted piensa viajar por la General Cañas este fin de semana, ponga atención, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció un cierre total nocturno en las cercanías del Centro de Convenciones de Costa Rica.

El cierre será este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

02/05/2024, San Jose-Alajuela, fotografías de los movimientos de tierra que se están haciendo a un costado de la General Cañas, entre el Castella y el Centro de Convenciones.
El cierre será en las cercanías del Centro de Convenciones. (José Cordero)

Según el MOPT, la medida se toma como seguridad para trabajadores y conductores, ya que en ese punto se hará el izaje de vigas de un proyecto comercial e industrial en la zona.

LEA MÁS: Integrante de Pueblo Soberano que dio charla ilegal en colegio reveló cual dirigente del partido lo autorizó

Así serán los desvíos:

Sentido San José - Alajuela:

Quienes necesiten viajar hacia Alajuela deberán desviarse en el entronque de Barreal, continuar por la ruta Barreal–La Aurora y regresar a la Ruta 1 a la altura del Real Cariari.

Sentido Alajuela - San José

Los conductores deberán salirse por la rampa de Belén y tomar como rutas alternas Belén o Lagunilla. Luego podrán reincorporarse a la Ruta 1, cerca del Conservatorio Castella.

LEA MÁS: Informe de Colypro confirma grave deterioro en condiciones de los docentes en centros educativos

Semana seguridad Vial
Que los cierres no lo agarren desprevenido. (Alonso Tenorio)

El MOPT fue claro con dos advertencias clave:

- No se podrá ingresar a la Ruta 1 en el entronque de Barreal.

- Todas las salidas a la Ruta 1 en el Residencial Los Arcos estarán cerradas.

Además, los desvíos y rutas alternas estarán disponibles en Waze, para que los conductores puedan navegar sin enredos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MOPTGeneral CañasMinisterio de Obras Públicas y Transportescierre totalCentro de Convenciones
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.