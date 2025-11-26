MOPT anuncia cierre total en la ruta General Cañas durante estos tres días y en estos horarios

Si usted piensa viajar por la General Cañas este fin de semana, ponga atención, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció un cierre total nocturno en las cercanías del Centro de Convenciones de Costa Rica.
El cierre será este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.
Según el MOPT, la medida se toma como seguridad para trabajadores y conductores, ya que en ese punto se hará el izaje de vigas de un proyecto comercial e industrial en la zona.
Así serán los desvíos:
Sentido San José - Alajuela:
Quienes necesiten viajar hacia Alajuela deberán desviarse en el entronque de Barreal, continuar por la ruta Barreal–La Aurora y regresar a la Ruta 1 a la altura del Real Cariari.
Sentido Alajuela - San José
Los conductores deberán salirse por la rampa de Belén y tomar como rutas alternas Belén o Lagunilla. Luego podrán reincorporarse a la Ruta 1, cerca del Conservatorio Castella.
El MOPT fue claro con dos advertencias clave:
- No se podrá ingresar a la Ruta 1 en el entronque de Barreal.
- Todas las salidas a la Ruta 1 en el Residencial Los Arcos estarán cerradas.
Además, los desvíos y rutas alternas estarán disponibles en Waze, para que los conductores puedan navegar sin enredos.