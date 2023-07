Motociclistas se sienten acorralados y les piden ayuda a los diputados

Los motociclistas llegaron este miércoles en la mañana a la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Los motociclistas aseguran sentirse acorralados y llenos de preocupación debido a la idea que quiere implementar el Gobierno de que cada uno porte el número de placa en el casco y en el chaleco.

Este miércoles unos 200 motociclistas realizaron caravanas desde distintas partes del país y se reunieron en las afueras de la Asamblea Legislativa para entregarles a los jefes de fracción de los distintos partidos políticos, un documento en el que les piden ayuda.

Eduardo Murillo, presidente del Comité Cívico Nacional de Motociclistas, explicó por qué se oponen al proyecto de ley.

Él fue claro en que la modificación a la ley no permitiría que los motociclistas lleven bolso, cajones, ni nada en la parte trasera de la moto que tape el chaleco, por lo que prácticamente ninguno podría dedicarse a repartir comidas o a la mensajería, lo que los afectaría económicamente, ya que para muchos de ellos ese es el único ingreso que tienen en los hogares.

Los manifestantes entregaron una petición a los jefes de fracción. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Otra de las razones que expusieron es que esta idea es copiada de una ley implementada en Colombia en el 2002, la cual no parece haber tenido mucho éxito.

El líder de los motociclistas dijo que en ese país, luego de la aprobación de la ley, los delincuentes ya no solo se robaban los vehículos para cometer sus fechorías, sino que también se robaban los cascos y chalecos de los motociclistas honrados para cometer los ilícitos, lo que los ponía en un gran riesgo.

María José Murillo, presidenta del Comité Cívico Nacional de Mujeres Motociclistas, dijo, por su parte, que las motociclistas llevan más las de perder en estos casos, ya que además de estar expuestas a que las ataquen para robarles el casco y el chaleco por la diferencia de fuerza que tienen con los hombres, estarían más expuestas a acoso por parte de personas inescrupulosas que se atrevan a rastrearlas por el número de placa.

No tiene sentido

Los diputados liberacionistas Óscar Izquierdo, Francisco Nicolás, Gilbert Jiménez, Dinorah Barquero y Jeison Valverde recibieron a los motociclistas y les prometieron apoyarlos.

“Tenemos una gran preocupación por esta iniciativa que en Colombia no ha tenido éxito. No encontramos razonamientos de fondo para promover esto. Sabemos que el crimen organizado debe combatirse de distintas formas, pero vincular a algunos sectores que no tienen relación con este, no es justo.

Los motociclistas se oponen a la idea del gobierno de andar los números de placa en chalecos y cascos. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“Promover un proyecto de ley donde quienes no anden el número de placa en el casco y el chaleco sean multados no tiene sentido. Además, no se necesita ser un genio para saber que cambiar la numeración de la placa y hacer un chaleco falso es lo más fácil del mundo, pensar que un delincuente va a andar el número real de placa para cometer un delito es como que un delincuente se meta a robar a una casa y deje la cédula.

El diputado Gilbert Jiménez calificó la idea del Gobierno como una ocurrencia y una copia mal hecha de la ley colombiana.

“Me opongo a este proyecto de ley que no tiene argumentos científicos ni técnicos. 60 mil motociclistas trabajan en el país día a día, activan la economía y llevan comida a sus hogares y esto los afectaría”, dijo el legislador.