¡Mucho cuidado! Ratas invaden una escuela de Tibás y padres están muy preocupados

Los padres de familia de la Escuela León XIII, en Tibás, están muy preocupados, ya que se enteraron de que el centro educativo tiene una plaga de ratas, por lo que temen que sus hijos puedan enfermarse al estar en contacto con estos animales.

Escuela León XIII en Tibás. (Cortesía)

Desde hace unas semanas se reportó una plaga de ratas dentro de esta institución educativa, por lo que docentes y padres de familia están desesperados y deseosos de darle una pronta solución al tema. Por el momento, ya enviaron una solicitud a las autoridades del Ministerio de Salud para que les ayude, pero lastimosamente no les han dado respuesta.

Los padres señalan que esta situación inició después de que la Municipalidad de Tibás rompiera el concreto para reparar una acera, momento en el cual las ratas y los ratones empezaron a llegar a la escuela.

En diversas fotografías tomadas por padres y docentes se puede observar cuando las ratas andan en el área del comedor, en las aulas o por cualquier lugar del centro educativo. Ya les han puesto veneno para ratas y algunas amanecen muertas, pero la plaga no desaparece.

En las aulas y por todos lados hay ratas en este centro de estudios (Cortesía)

“Mis niños llegaron diciendo que no quisieron salir del aula y que prefirieron cerrar la puerta debido a que había varias ratas por los pasillos, por lo que tenían miedo de que se les metieran al aula. Ellos me dijeron que eran ratas muy grandes”, explicó una madre de familia, que no quiso identificarse.

Una de las mayores preocupaciones de los tatas, es que sus hijos puedan ser mordidos por las ratas o que puedan enfermarse debido a estas.

“Mi hijo me dijo que andaba una rata y que la vio al lado del comedor. Me preocupa porque al final nadie queda en la cocina, entonces no sabemos si las ratas tocan, orinan o ensucian los utensilios de cocina, las mesas, incluso los pupitres de los niños, eso sí, me preocupa demasiado”, señaló la mamá.

Otro padre de familia externó su preocupación, ya que sus hijos comen en el centro educativo.

“Me preocupan todas las bacterias que puede haber, incluso ya uno de mis hijos se enfermó del estómago y no sabemos si es por eso. Esperamos que esto se pueda solucionar pronto”, manifestó.

¿A qué se exponen los niños?

En La Teja consultamos al doctor Roberto Salvatierra, coordinador de investigación de la Universidad Hispanoamericana, para conocer a qué enfermedades se exponen los menores al convivir con esta plaga de roedores.

Denuncian plaga de ratas en escuela de Tibás (Cortesía)

“Cuando tenemos roedores en lugares que comparten con los humanos es sumamente problemático porque hay enfermedades que pueden producir como la salmonella, la cual produce diarrea, además de una de las más peligrosas como es la leptospirosis que provoca que los ojos se pongan rojos y da fiebre con malestar general”, explicó

Asimismo, detalló que algunas de las enfermedades mencionadas anteriormente podrían tener síntomas comunes que a veces se vuelven complicadas para que un médico logre identificar si es causado por un virus o por una bacteria.

“La convivencia con ratones es muy peligrosa, ya que puede producir enfermedades y debemos de tener mucho cuidado porque en el caso de la leptospirosis podría llevar a la muerte. En el caso del comedor lo recomendable es lavar bien y en cada momento los utensilios para evitar ingerir la orina de las ratas que es una de las cosas más peligrosas”, detalló Salvatierra.

¿Qué dice el MEP?

Consultamos al Ministerio de Educación Pública sobre esta situación y la institución confirmó la existencia de esta plaga. Además, nos dieron a conocer algunas de las acciones que van a realizar.

En los pasillos también hay ratas (Cortesía)

“Vamos a coordinación con la Municipalidad de Tibás para recolectar la basura de forma diaria en el Centro Educativo, asimismo tenemos que realizar el nombramiento del miembro de la junta que renunció, esto está planeado hacerlo el próximo martes para juramentarlo el jueves y coordinar la fumigación para el periodo de receso de medio año al tener el órgano colegiado”, explicó Katherine Chanto Cerdas, supervisora del circuito de la dirección regional de San José Oeste.

Asimismo, detalló que el Centro Educativo se fumigó en marzo de este año, pero la situación de basura que la comunidad que se coloca en los alrededores de la escuela ha incrementado, en alguna medida, la presencia de ratas en la institución educativa.

“Se trabajará con el área gestora ambiental de la Municipalidad de Tibás un proyecto a mediano plazo de compostaje, para eliminar un 60 a 70% de residuos alimenticios del Centro Educativo y con ello controlar la presencia de animales que se alimentan de los desechos que produce el comedor”, detalló Chanto.

LEA MÁS: Niña que necesita operación del corazón le hizo un TikTok a Shakira porque quiere conocerla

En el caso del Ministerio de Salud, le enviamos varias consultas vía correo para conocer su posición este jueves, pero al cierre de esta edición no hemos recibido respuesta.