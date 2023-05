¡Mucho cuidado! Usted podría recibir un multón si le da por conducir en reversa

Seguramente muchos choferes han decidido manejar en reversa para evitar conducir de más o devolverse porque se pasaron algunos metros del lugar al que iban, pero esta maniobra, además de peligrosa, le podría provocar un multón en caso de que un tráfico lo “pesque”.

Tenga cuidado y evite ser multado por conducir en reversa. (Cortesía)

Jairo Báez, de 56 años y vecino de Desamparados, nos comentó que él vivió en carne propia las consecuencias de conducir en reversa, acción por la que ahora deberá pagar un multón.

“Casualmente, la semana pasada iba a dejar a mi hijo donde un familiar, ahí por San Diego en Cartago, pero como teníamos mucho de no visitarlos no me recordaba bien la entrada y resulta que llegando cerca de la zona donde viven, me había pasado como unos 80 o 100 metros y para no dar la vuelta tan larga encendí las luces de parqueo y comencé a retroceder lentamente, pero no me fijé que había un tráfico cerca”, contó Báez.

A don Jairo se le acercó el oficial de Tránsito y le preguntó si sabía que eso era ilegal. Además, le dijo que pasó viéndolo unos cinco minutos conduciendo en reversa.

“El tráfico me recordó que únicamente es permitido manejar en reversa 50 metros y que yo había superado el límite, por lo que me hizo un parte por 62 mil colones, que ahora tengo que ver cómo hago para pagarlo”, agregó.

Conductores multados

Lo que le pasó a don Jairo también le podría ocurrir a usted, así que mejor tome nota, eche pa’ l saco y evítese esa multa.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, al 30 de abril pasado, 52 conductores recibieron multas, por exceder los 50 metros conduciendo marcha atrás.

“La reversa nos debe servir para salir de un parqueo, para acomodar el vehículo en la cochera y dejarlo en posición de salida, para abrirle espacio a otro vehículo que está saliendo o viene en sentido contrario y hay poco espacio, pero no debería ser una solución para llegar al negocio o a la casa que estamos visitando y que se nos pasó, por ejemplo”, informó Alexander Solano Quirós, director de la Policía de Tránsito.

La multa es de 62 rojitos (alonso tenorio)

Es por ello que Solano recomienda a los conductores evitar este tipo de maniobras.

“Con todo respeto, demos la vuelta a la cuadra, no nos vamos a cansar por eso”, dijo el funcionario.