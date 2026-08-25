Muere querido sacerdote de Heredia, conocido cariñosamente como “Capulina”

El padre Gerardo Badilla, conocido cariñosamente como “Capulina”, era muy querido en Barva de Heredia. (Gerardo Badilla, conocido como “Capulina”/Gerardo Badilla, conocido como “Capulina”)

Una triste noticia golpeó a los vecinos de Barva de Heredia, luego de que se confirmara el fallecimiento del sacerdote Gerardo Badilla, conocido cariñosamente por muchos como “Capulina”.

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El deceso lo dio a conocer la página Barvak Radio & TV, generando mensajes de pesar entre quienes conocieron al religioso y compartieron con él durante sus años de servicio a la comunidad.

El padre Badilla falleció el 24 de agosto, precisamente en la celebración de San Bartolomé, una fecha de especial significado para los vecinos de Barva.

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Era muy querido en la comunidad

Además de su labor como sacerdote, Badilla se ganó el cariño de muchas personas por su forma cercana de relacionarse con los vecinos.

La comunidad de Barva lamenta la muerte del sacerdote Gerardo Badilla.

Mercedes Hernández, vecina de Barva y usuaria de Facebook, comentó que el padre atravesaba por un momento delicado de salud. Hasta ahora, no han trascendido públicamente las causas de su fallecimiento.

Quienes asistían a sus misas recuerdan especialmente las palabras que compartía con los feligreses y la manera en que lograba conectar con ellos.

Su círculo de amistades tampoco se limitaba a la iglesia, pues era una persona conocida y apreciada por muchos vecinos de la comunidad.

Otro detalle que lo identificaba era su pasión por el Club Sport Herediano, equipo del que era un aficionado declarado.

La noticia de su muerte provocó tristeza entre quienes lo conocieron y rápidamente comenzaron a aparecer mensajes de despedida para recordar al sacerdote y agradecerle por los momentos compartidos.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de Barva que hoy lamenta la partida del querido padre Gerardo Badilla.