Mujer afrocostarricense lucha contra el racismo: “Una vez me dijeron: ‘eres negra, pero muy bonita’”

Ania Blackwood es administradora y gracias a su trabajo trata de visibilizar el aporte de las personas afrodescendientes a la cultura costarricense. Cortesía.

A sus 44 años, Ania Blackwood es una mujer empoderada y fuerte, pero por años tuvo que lidiar con complejos debido a su estatura y luchar contra los comentarios que le hacían por su color de piel.

Esta administradora de empresas, vecina de Siquirres, creció en el seno de una familia que se preocupó por darle una buena educación y eso, agregado a su autoconocimiento, a nutrirse de amor propio, le ayudaron para hacer a un lado estereotipos y ahora levanta la voz para expresar lo orgullosa que se siente de ser una mujer afrodescendiente.

Este sábado 31 de agosto se celebra el Día de la persona Negra y la Cultura Afrocostarricense y Blakcwood se abrió con La Teja para contarnos de su vida y de su lucha por visibilizar la riqueza de la cultura caribeña.

“Al día de hoy hay mucha desinformación sobre el tema de la cultura afrocostarricense. Muchos tienen el concepto de que somos fiesteros y no es sólo eso, en Limón hay muchos talentos, en la matemática, en la música. A veces se quiere ver sólo la parte negativa de la cultura caribeña.

“Recuerdo que una vez me dijeron: ‘eres negra, pero muy bonita’, pero la gente no entiende, si a mi compañera de trabajo la llaman por su nombre, ¿por qué no se puede hacer conmigo? Además, se nos ha querido sexualizar, se nos encaja como mujeres calientes, lo vivo día con día y sólo la persona que está en la piel lo puede entender”, relató.

Ania (a la derecha) es la mayor de 3 hermanos y se crió en Siquirres centro. Cortesía.

Educación para la vida

Ania es hija de don Rigoberto y doña Ana. Sus padres la pulsearon para que ella y sus hermanos Hansell y Andrea recibieran una buena educación, porque sabían que eso les serviría para su vida.

“Nos inculcaron la importancia de estudiar, participaba en muchas actividades de la escuela, también practiqué atletismo y recibimos una formación espiritual importante, estuve en el coro de la iglesia anglicana, daba clases de catequesis y cuando llegó el momento de cursar una carrera me fui de Limón porque en la zona no habían muchas oportunidades.

Ania es coordinadora de Comunicaciones en APM Terminals. Cortesía.

“Estudié en el TEC administración de empresas. Tuve varios trabajos, estuve en una una bananera como secretaria, también trabajé en una empresa en San José y gracias a una oportunidad regresé al Caribe hace 7 años, deseaba volver a mi provincia”, destacó.

Hoy, Ania es la coordinadora de Comunicaciones de APM Terminals, en Limón, y recordó que no fue fácil tener un espacio en el mundo laboral, pues a veces le decían que estaba sobrevalorada y en algunos casos, hasta le hacían cuatro entrevistas para ver si era apta para el empleo.

“Me salían trabajos que no estaban dentro del nivel que había estudiado, pero los acepté porque ocupaba trabajar, había mucha presión, porque uno creía que salía de la universidad y ya tenía trabajo, pero no es así”, afirmó.

Blackwood es administradora y le encanta turistear y ama la fotografía. Cortesía.

Luchar contra comentarios

Ania recordó que uno de los temas con los que debe lidiar es con el idioma, porque hay personas que no entienden cómo ella habla tan bien el español y eso la sorprende, porque parece que para algunos, el vivir en Limón es sinónimo de expresarse en otro idioma. A veces, cuando sale del país y le piden su pasaporte, algunas personas se extrañan al escucharla hablar.

“Fui muy acomplejada porque soy alta, mido 1.71 metros y andaba en sandalias. Cuando tenía 10 años salieron las Barbies y se dio todo un bombardeo y eso hizo que no quisiera andar trenzas, me aplanchaba el pelo y eso te quita el colocho. Debido a esto dañé mi cabello y debo usar pelucas.

“La gente dice que no queremos nuestro pelo, pero hay una historia detrás, había mucha desinformación, no aceptábamos nuestra cabellera, pero con eso se ha dejado atrás. Ahora yo veo todo desde otra perspectiva, uno se encuentra a sí mismo, empecé a llevar cursos de autoconocimiento, fotografía, que me ayudaron a entenderme más y ver quién soy, para dónde voy”, agregó.

Blakcwood se siente más que orgullosa de ser una persona afrocostarricense.

“A veces hace falta visibilizar más a la mujer afrodescendiente, no nos ven como de acá, de Costa Rica. Cuando estudiaba en Cartago, pasaba por un taller y siempre me hacían comentarios y una vez que me visitó mi mamá, no sé qué les hizo, que luego de eso nunca más me volvieron a molestar.

“Cuando estaba en la universidad, el profesor de estadística siempre hacía una chiste racista, tenía un amigo que cuando me hablaba hacía un acento distinto y al día de hoy hay muchas expresiones que debemos dejar de normalizar. Yo me siento muy orgullosa de mi cultura, soy muy observadora de lo que hacen las personas afrodescendientes, me siento muy orgullosa de mi sangre, de lo que representa esta piel”, aseguró.