“Quedé bastante afectada, la parte derecha de mi cuerpo no la puedo mover bien, cuando camino tengo que hacerlo con andadera y voy arrastrando la pierna derecha y no tengo fuerza en los brazos. Me cuesta mucho dormir porque me quedó la sensación de estar amarrada, a uno le amarran las manos para que no se quite las mangueras.