Mundial 2026: Las quinielas disparan estrés en los hombres y eso influiría en la violencia contra las mujeres

¡Arrancó la Copa Mundo 2026! Tremenda alegría entre los millones de amantes del fútbol en el planeta. En Costa Rica pasa lo mismo y desde anticos del inicio del México-Sudáfrica, el primer juego mundialista, familias, amigos e incluso en los trabajos, son cientos los que se metieron a jugar las famosas quinielas.

¿Qué es una quiniela? Es cuando grupos de personas se unen para pronosticar los resultados de todos los partidos del Mundial e incluso el campeón del torneo. Se le asignan puntos a cada encuentro que se adivine el marcador y quien tenga más puntos al final es el ganador.

Mundial 2026: Las quinielas entre familia, amigos o trabajo dispara el estrés en los hombres y eso influye en la agresión a las mujeres. (Shutterstock/Foto)

El tema es que en muchas quinielas para participar hay que apostar 5, 10, 20 mil colones y hasta más. El ganador se lleva todo el dinero.

¿Qué está provocando las quinielas apostadas? Que los hombres ya no vean en paz y felicidad los partidos del Mundial; ahora, como apostaron los marcadores, necesitan pegar cada resultado para ir ganando puntos y así mantenerse como líderes, con lo cual se ganarían la gran cantidad de dinero que se apostó entre todos los participantes.

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La especialista en sicología familiar, María Ester Flores, reconoce completamente que la ansiedad producida por la quiniela en busca de pegar cada marcador para ganarla sí aumenta el estrés y, así mismo, las posibilidades de que el hombre agreda a la mujer.

“El fútbol, algo que ya sabemos claramente, aumenta las agresiones del hombre a la mujer y el elemento de la quiniela es un estrés adicional que se une con las ansias de ganar el dinero que se apostó, aumenta ese apego a lograr el marcador esperado y genera poca tolerancia a la frustración en las otras áreas de convivencia con la familia.

“Recomiendo evitar las quinielas. El fútbol debe ser para compartir, alegrarse, hacer familia, pasar felices y hasta reírse si se pierde, porque no tiene que ver con la vida real de uno, es una fantasía. Indudablemente, ese estrés de más con la quiniela es un pretexto para traer un desahogo de frustraciones o de personalidades agresivas y eso abre puertas a la agresión a la mujer”, asegura la sicóloga.

El Mundial arrancó el pasado 11 de junio y con él miles de quinielas en muchos hogares, grupos de amigos y trabajos. (John Durán /John Durán)

Campaña del INAMU

Precisamente, sobre la Copa del Mundo y la violencia del hombre hacia la mujer, el propio Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), lanzó la campaña “Vivamos el Mundial sin violencia contra las mujeres”, una iniciativa que busca promover una convivencia respetuosa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y recordar que ninguna emoción asociada al deporte puede convertirse en una excusa para ejercer violencia y eso lo confirmaron con un estudio.

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“El estudio identificó que los principales picos de reportes coincidieron con partidos inaugurales, encuentros de fase de grupos con gran seguimiento, partidos de eliminación directa y las finales de los campeonatos mundiales. Asimismo, todas las fechas con mayor cantidad de reportes registradas durante los Mundiales de 2018 y 2022 ocurrieron en domingo, coincidiendo con jornadas de amplia audiencia televisiva.

En los pasados mundiales del 2018 y 2022, los días con más registros de violencia contra la mujer se dieron en domingo. (Shutterstock.com)

“Los registros históricos del 9-1-1 muestran que los días de mayor incidencia durante los Mundiales registraron entre un 50% y un 70% más reportes de violencia intrafamiliar que el promedio del resto de días del torneo. Incluso hubo jornadas en las que se recibieron cerca de 500 reportes relacionados con violencia intrafamiliar en un solo día. Estos datos nos obligan a reforzar los esfuerzos de prevención y sensibilización”, asegura Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU.