Murió Fernando Marín, médico clave en el desarrollo del sistema de salud en el país

La noche del viernes 6 de marzo se confirmó el fallecimiento del doctor Fernando Marín, reconocido por su aporte al sistema de salud y por su trabajo en la prestación de servicios mediante cooperativas.

El médico fue recordado por su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y también se desempeñó como presidente ejecutivo del IMAS durante el gobierno de Laura Chinchilla.

Un legado en la atención comunitaria

Ricardo Castro, uno de los amigos cercanos del doctor, compartió un mensaje en el que destacó su vocación y el impacto de su trabajo.

El doctor Marín falleció la noche del viernes 6 de marzo. (Cortesía/Cortesía)

“En esa vocación encontró su expresión más visible en la promoción del modelo de atención primaria que dio origen a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

“La idea que ayudó a impulsar era profundamente humana: que la salud debía llegar a las comunidades, a las familias, a los barrios; que la prevención y el cuidado debían estar cerca de las personas, antes de que la enfermedad obligara a buscar ayuda lejos de casa”, escribió Ricardo por medio de una publicación en Facebook.

Castro también agradeció la labor del médico y destacó que actualmente muchas comunidades cuentan con un EBAIS que acompaña a las familias.

Desde La Teja le enviamos las condolencias a la familia y a las personas cercanas al doctor.