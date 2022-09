¿Necesita licencia? Hay citas para pruebas teóricas de manejo en San José

La Dirección General de Educación Vial continuará aplicando este mes el plan piloto que ha permitido, desde finales de junio, ampliar la oferta de espacios para aplicar la prueba teórica de manejo en la sede de San José, localizada en Paso Ancho.

Para este mes de setiembre hay 4.200 espacios disponibles para quienes necesiten aplicar la prueba teórica en la modalidad por suficiencia, es decir, la persona se prepara por su propia cuenta estudiando el Manual del Conductor y se presenta únicamente a realizar el examen.

Un plan piloto del MOPT permitió habilitar mucho más citas teóricas. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Ante este panorama, la recomendación para los usuarios que tengan una cita programada para meses posteriores, sea en la sede de San José o en cualquier otra, es que la cancelen y matriculen un nuevo espacio para aplicar la prueba en setiembre, de manera que puedan avanzar de forma más expedita con su proceso para acreditarse como conductores.

Durante este mes, la sede de San José trabajará en dos jornadas laborales, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., por lo que la mayoría de espacios disponibles son para aplicar la prueba en el segundo horario, lo que da mayores posibilidades a las personas que por razones laborales no pueden asistir durante el día.

Las citas pueden agendarse mediante el enlace: HACIENDO CLIC AQUÍ o bien a través del número 9000 626356 (esta llamada tiene costo por minuto), para obtener la cita se debe tener el servicio pago y su costo es de ¢5.000, en caso de que la persona haya cancelado su cita, el dinero se mantiene para la nueva matrícula.

Cómo cancelar la cita

Para cancelar una cita, el usuario debe solicitar las credenciales para poder ingresar al sistema, esto puede hacerse de forma virtual para las personas que poseen firma digital o de manera presencial para quienes no la poseen.

Una vez que pasa la prueba teórica ya puede agendar la práctica. Foto: Alonso Tenorio. (alonso tenorio)

Quienes tienen firma digital pueden gestionar la creación de su usuario en línea, para lo cual debe descargar y completar el formulario ubicado en ESTA PÁGINA HAGA CLIC, debe firmarlo digitalmente y remitirlo al correo: direccionelectronica@csv.go.cr

Ahora bien, quienes no tienen firma digital deben presentarse una única vez en cualquiera de las 13 sedes de Educación Vial o las 11 del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), con su documento de identidad vigente y en buen estado, para efectuar la validación de su identidad. Este trámite es personal, nadie puede presentarse a gestionar el usuario de un tercero. Este trámite no requiere cita previa y el horario de atención es de 6:30 a.m. a 2:30 p. m.

Una vez ingresada la información, sea de forma virtual o presencial y validadas las credenciales de la persona, al correo electrónico registrado se le enviará una contraseña temporal para ingresar al portal web, la misma deberá ser cambiada y así podrá cancelar la cita, mantener el pago del recibo y matricular un nuevo espacio.