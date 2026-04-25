Negrita celebra 100 años con la corona de reina que le regaló el papa Pío XI

“Decreto y mando que sea glorificada con corona de oro, la imagen de la beatísima Virgen María, Madre de Dios y Señora del Cielo, bajo el glorioso título de Nuestra Señora de Los Ángeles. Así mismo confiero y designo al excelentísimo arzobispo de San José para que efectúe la coronación el día que él disponga”, decretó el papa Pío XI.
El primer arzobispo que tenía el país en ese momento, monseñor Rafael Otón Castro, realizó la coronación en Cartago 2 años después, el 25 de abril del 1926. Pasaron 2 años porque hubo que esperar el final de la construcción de la actual basílica, porque la iglesia anterior la destruyó el terremoto de 1910.
El actual presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Javier Román, relató que Castro escribió sobre la devoción a la Negrita lo siguiente: “Durante casi tres siglos ha sido objeto de incesante devoción: a ella acuden los fieles todos de la República.
“Y muchos aún de las naciones vecinas, y ella se ha mostrado siempre benigna en las necesidades públicas y privadas y ha derramado a manos llenas sus favores, muchos de los cuales han tenido carácter de milagros”.
Monseñor Román en su homilía dijo: “La coronación de una imagen mariana es un gesto simbólico pleno de devoción y de amor, mediante el cual la Iglesia reconoce una verdad profundamente arraigada en la fe cristiana: María es honrada como reina del cielo y de la tierra por su relación singular con Jesucristo”.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
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