Negrita celebra 100 años con la corona de reina que le regaló el papa Pío XI

Este sábado 25 de abril se celebran 100 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Los Ángeles, la Negrita.

Con una misa especial, las autoridades de la Iglesia católica costarricense celebraron el centenario en la basílica de Cartago, la cual estaba a reventar.

El papa Pío XI fue quien le concedió esa corona de oro a la Negrita. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Fue el 12 de octubre de 1924 que el papa Pío XI ordenó que la imagen de la patrona de Costa Rica fuera glorificada con una corona de oro.

Esta es una foto de la coronación, el 25 de abril de 1926. (Basílica de los Ángeles/Cortesía)

LEA MÁS: Cartago se llena de color y devoción en la tradicional Pasada de La Negrita, vea la belleza

Han sido días de celebración con la virgencita de los Ángeles, incluso hubo procesión con la imagen. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

“Decreto y mando que sea glorificada con corona de oro, la imagen de la beatísima Virgen María, Madre de Dios y Señora del Cielo, bajo el glorioso título de Nuestra Señora de Los Ángeles. Así mismo confiero y designo al excelentísimo arzobispo de San José para que efectúe la coronación el día que él disponga”, decretó el papa Pío XI.

El 12 de octubre de 1924, el papa Pío XI ordenó la coronación y esta se hizo dos años después. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

El primer arzobispo que tenía el país en ese momento, monseñor Rafael Otón Castro, realizó la coronación en Cartago 2 años después, el 25 de abril del 1926. Pasaron 2 años porque hubo que esperar el final de la construcción de la actual basílica, porque la iglesia anterior la destruyó el terremoto de 1910.

LEA MÁS: Extranjera a la que le negaban celebrar su fe en libertad en su país, se enamoró de la Negrita desde que vive en Costa Rica

Monseñor Román, presidente de la Conferencia Episcopal, habló de amor mariano para llegar a Cristo. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

El actual presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Javier Román, relató que Castro escribió sobre la devoción a la Negrita lo siguiente: “Durante casi tres siglos ha sido objeto de incesante devoción: a ella acuden los fieles todos de la República.

El coro fue de los puntos altos de la gran celebración de este 25 de abril. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

“Y muchos aún de las naciones vecinas, y ella se ha mostrado siempre benigna en las necesidades públicas y privadas y ha derramado a manos llenas sus favores, muchos de los cuales han tenido carácter de milagros”.

Todas las autoridades de la Iglesia católica tica estuvieron presente en Cartago. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Monseñor Román en su homilía dijo: “La coronación de una imagen mariana es un gesto simbólico pleno de devoción y de amor, mediante el cual la Iglesia reconoce una verdad profundamente arraigada en la fe cristiana: María es honrada como reina del cielo y de la tierra por su relación singular con Jesucristo”.

LEA MÁS: Esposo tuvo que hacer la romería solo este año porque una bala perdida le arrebató al amor de su vida

La basílica de los Ángeles en Cartago estaba a reventar. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Finalizó monseñor Román asegurando que “coronar una imagen de la Virgen no significa únicamente colocar una corona material sobre una escultura o pintura.

Vestida y adornada para una gran fiesta mariana estuvo la basílica. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

“Significa, ante todo, reconocer en María el modelo de la vida cristiana y aceptar su invitación a seguir a Cristo con fidelidad”.

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

Solemne Misa por el Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)