Nacional

Ticos que viven en Florida, Estados Unidos, celebraron tradición religiosa muy nuestra ¡tiene que ver las fotos!

Ticos que viven en Florida, Estados Unidos, celebraron la fe católica de una forma increíble

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)

Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar al mejor estilo la fe en algo muy nuestro: la Virgen de los Ángeles.

El día oficial de la Negrita fue el 2 de agosto, pero ellos tuvieron que esperar una semana para la celebración, ya que acordaron hacerle el sábado 9 de agosto a las 6:45 p. m., en la iglesia de Cristo Rey, en Miami.

LEA MÁS: Niños y madre murieron en un incendio, ¿la Municipalidad de Desamparados pudo evitar la tragedia?

Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)

Los costarricenses celebraron en grande porque, aunque ya no viven aquí, la fe en la Negrita sigue intacta.

LEA MÁS: Colgate sacó del mercado una crema dental por tener fluoruro de estaño ¿qué es eso y qué causa?

Se organizaron para hacer una misa bien bonita y hasta llevaron una Virgen de los Ángeles que entró en procesión al inicio de la eucaristía.

Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Esta niña sigue la tradición de su familia costarricense. ( Cortesía/Cortesía)

Además, se pusieron de acuerdo para compartir una comida bien tica, el platillo principal fue un delicioso arroz con pollo, y no podían faltar los tamalitos, hasta con hoja de plátano, producto que allá a veces cuesta mucho conseguir.

LEA MÁS: ¿El feriado del 15 de agosto, Día de la Madre, se pasa de día y es de pago obligatorio?

También hubo alegres bailes típicos. Varias ticas se lucieron con hermoso trajes y pasaron horas ensayando para dar un lindo espectáculo, se nota que le pusieron mucho cariño a todo.

A la Virgen de Los Ángeles le hicieron una misa tica en Estados Unidos

Al final de la actividad se rifó una canasta de productos costarricenses que a veces cuesta obtener allá.

La celebración estuvo cargada de emoción, alegría, patriotismo y mucho amor. Aquí le dejamos las mejores fotos de la actividad.

Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Todos fueron vestidos a la altura con trajes típicos. Muy orgullosos de sus raíces. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
La actividad también sirvió para consolidar el cariño entre las familias. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Ojo qué rico, estos postres típicos se veían deliciosos. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Estos afortunados se ganaron una canasta de productos muy ticos. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Este arroz con pollo no tiene que envidiarle nada a ninguno hecho en Costa Rica. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón.
Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)
La celebración de la Negrita tuvo hasta bailes típicos
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ticosFloridaEstados UnidosLa NegritaVirgen de los Ángelesmisa tica en Estados Unidos
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.