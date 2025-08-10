Ticos que viven en Florida, Estados Unidos, celebraron tradición religiosa muy nuestra ¡tiene que ver las fotos!

Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar al mejor estilo la fe en algo muy nuestro: la Virgen de los Ángeles.
El día oficial de la Negrita fue el 2 de agosto, pero ellos tuvieron que esperar una semana para la celebración, ya que acordaron hacerle el sábado 9 de agosto a las 6:45 p. m., en la iglesia de Cristo Rey, en Miami.
Se organizaron para hacer una misa bien bonita y hasta llevaron una Virgen de los Ángeles que entró en procesión al inicio de la eucaristía.
Además, se pusieron de acuerdo para compartir una comida bien tica, el platillo principal fue un delicioso arroz con pollo, y no podían faltar los tamalitos, hasta con hoja de plátano, producto que allá a veces cuesta mucho conseguir.
Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.
