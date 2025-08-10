Ticos que viven en Florida, Estados Unidos, celebraron tradición religiosa muy nuestra ¡tiene que ver las fotos!

Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar a la Virgen de Los Ángeles con un fiestón. ( Cortesía/Cortesía)

Los ticos que viven en Florida, Estados Unidos, se reunieron para celebrar al mejor estilo la fe en algo muy nuestro: la Virgen de los Ángeles.

El día oficial de la Negrita fue el 2 de agosto, pero ellos tuvieron que esperar una semana para la celebración, ya que acordaron hacerle el sábado 9 de agosto a las 6:45 p. m., en la iglesia de Cristo Rey, en Miami.

Los costarricenses celebraron en grande porque, aunque ya no viven aquí, la fe en la Negrita sigue intacta.

Se organizaron para hacer una misa bien bonita y hasta llevaron una Virgen de los Ángeles que entró en procesión al inicio de la eucaristía.

Esta niña sigue la tradición de su familia costarricense. ( Cortesía/Cortesía)

Además, se pusieron de acuerdo para compartir una comida bien tica, el platillo principal fue un delicioso arroz con pollo, y no podían faltar los tamalitos, hasta con hoja de plátano, producto que allá a veces cuesta mucho conseguir.

También hubo alegres bailes típicos. Varias ticas se lucieron con hermoso trajes y pasaron horas ensayando para dar un lindo espectáculo, se nota que le pusieron mucho cariño a todo.

A la Virgen de Los Ángeles le hicieron una misa tica en Estados Unidos

Al final de la actividad se rifó una canasta de productos costarricenses que a veces cuesta obtener allá.

La celebración estuvo cargada de emoción, alegría, patriotismo y mucho amor. Aquí le dejamos las mejores fotos de la actividad.

Todos fueron vestidos a la altura con trajes típicos. Muy orgullosos de sus raíces. ( Cortesía/Cortesía)

La actividad también sirvió para consolidar el cariño entre las familias. ( Cortesía/Cortesía)

Ojo qué rico, estos postres típicos se veían deliciosos. ( Cortesía/Cortesía)

Estos afortunados se ganaron una canasta de productos muy ticos. ( Cortesía/Cortesía)

Este arroz con pollo no tiene que envidiarle nada a ninguno hecho en Costa Rica. ( Cortesía/Cortesía)

