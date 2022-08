“No es momento de levantar la emergencia por la pandemia”, explican expertos

El anuncio del levantamiento del estado de emergencia para la atención de la pandemia que anunció el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Joselyn Chacón, este miércoles en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno no es bien recibido por los expertos en epidemiología e infectología.

Pocas personas continúan usando la mascarilla en lugares con muchas personas a la par. (Rafael Pacheco Granados)

El primero en levantar la voz fue el epidemiólogo Yayo Vicente quien recordó que estamos en pandemia.

“Si quitamos el estado de emergencia no vamos a poder comprar tan fácilmente vacunas y algunas otras medidas extraordinarias que hay que hacer porque esto puede recrudecer de un momento a otro. El virus sigue circulando, sobretodo las cepas ómicron que son benignas con la gente vacunada, hay que manejarlo con mucho cuidado porque en cualquier momento hay que comprar equipos de laboratorio entre otros insumos”, dijo el doctor Vicente.

El médico aseguró que “estamos a la mitad del río y no podemos simplemente decir que nos vamos a bajar del caballo. Es imprudente e irresponsable. Estamos en un entorno internacional, en algunos países están volviendo a usar mascarilla y aumentan los casos”, sentenció Yayo.

Por su parte la infectóloga María Luisa Ávila asegura que quisiera que lo que hizo el presidente tuviera apego a lo que está pasando, pero no es así.

“La pandemia sigue en curso, no ha habido un levantamiento internacional de la misma aunque los países vamos a diferente nivel. En segundo lugar no tenemos datos, el boletín más reciente que publicó el ministerio de Salud llama la atención porque no trae ningún dato del covid y por otro lado el levantamiento de un estado de alerta no solo implica que haya disminución de casos sino que también sirve para una serie de aspectos administrativos que se requieren”, explicó la también exministra de Salud.

El hospital de niños tiene su área de atención covid saturada por la alta demanda. (Jose Cordero)

Entre los aspectos administrativos que permite la declaratoria de emergencia está la contratación de personal extra en los hospitales para atender en caso de rebrote, comprar medicamentos, insumos para la ventilación de los pacientes.

¿Cómo siguen los contagios? ¿Cuál va a ser la repercusión de esto, ¿Qué cobertura vacunal tenemos? son consultas que quedan en el aire para Ávila.

“Aunque todos quisiéramos que fuera así, puede ser peligroso para la salud del país. Se manda un mensaje como que esto acabó y lamentablemente no. Sé que estamos cansados y lamentablemente no y la gente puede optar por relajar cuidados y no vacunarse”, explicó la pediatra.

La doctora tiene un panorama cercano al menos de la situación en el hospital de Niños donde tienen muchos niños internados por covid.

“El servicio de infectología que ya estábamos tratando de reconvertirlo, requirió de nuevo que nos volviéramos a convertir en área covid moderado, eso significa que esto no ha terminado”, indicó María Luisa.

Esperanzado

Finalmente el también epidemiólogo, Juan José Romero, de la Universidad Nacional, señala que no puede decir si es el momento oportuno o no porque no cuenta con los datos ni análisis necesarios para saber si es el mejor momento.

Los niveles de vacunación no son los necesarios para poder hacer el levantamiento de la pandemia. (Jose Cordero)

“Esperaría, como costarricense, que en efecto los miembros de la sala de situación para el análisis de la epidemia del covid-19 para Costa Rica sí los tengan, que sean los mejores datos, la mayor cantidad de ellos y junto con ello los mejores analistas, si es así, deberíamos estar muy tranquilos, sino, no tanto, pero no estoy tan seguro de que sea el mejor momento”, agregó Romero.

Hay que recordar que desde el 30 de mayo, cuando se dio el hackeo, a la Caja solo tenemos datos resumidos que no permiten analizar ampliamente.