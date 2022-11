¡No se confíe, dengue tipo 4 sigue acechando!

Si usted ha estado cuidándose de no resfriarse en esta época lluviosa, pero no le la prestado atención a nada más, ¡cuidado! No se confíe, porque el dengue tipo 4 sigue acechando los hogares nacionales.

El aedes Aegypti sigue acechando los hogares, elimine los criaderos. (Alonso Tenorio)

El Ministerio de Salud confirmó dos casos nuevos por este tipo de dengue este miércoles, por lo que ya son siete casos de este serotipo los que se detectan en el país.

El sexto caso es un paciente mayor de edad, vecino de Puntarenas, que refiere un viaje al exterior e inició síntomas el 23 de octubre.

El sétimo caso es una persona mayor de edad, de San José, inició con síntomas el pasado 2 de noviembre y no tiene historial de viajes al extranjero.

¿Cuál es la situación del país con respecto al dengue?

Revise su patio y elimine criaderos del mosquito aedes aegypti, responsable de transmitir la enfermedad.

Los casos detectados fueron captados a través del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y en el laboratorio de biología molecular del Hospital México, donde confirmaron el diagnóstico a través de RT-PCR en tiempo real.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población en caso de presentar síntomas como fiebre, malestar general, dolor muscular y/o articular asistan a un servicio de salud y no se automediquen, los signos de alarma de un caso de dengue pueden incluir dolor abdominal y vómitos.

Esto es todo lo que debe saber sobre el dengue