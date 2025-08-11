¿No usa cinturón de seguridad mientras conduce? Le conviene leer esto

El MOPT sancionó a más de 2 mil conductores entre enero y julio de este 2025 por no utilizar el cinturón de seguridad en carretera. (MOPT/MOPT)

Si usted o su acompañante no utilizan el cinturón de seguridad mientras están dentro del vehículo, pueden estar expuestos a una alta sanción de parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPT).

Las autoridades advirtieron que entre enero y julio, un total de 2.176 conductores fueron multados con ¢123.000 por no utilizar el cinturón de seguridad, el cual los puede proteger en caso de un accidente de tránsito.

Otros 895 conductores fueron sancionados con el mismo monto por transportar a acompañantes sin estar abrochados con el dispositivo.

Por otra parte, el MOPT señaló que los choferes que usan el celular sin el dispositivo de manos libres u otra tecnología, también pueden ser multados.

El MOPT advirtió que los conductores que utilicen el celular mientras manejan pueden estar expuestos a multas. (MOPT/MOPT)

Las autoridades les recordaron a aquellas personas que aprovecharán el fin de semana largo del viernes 15 al domingo 17 de agosto, por el Día de la Madre, a tener conductas correctas en carretera.

Por ejemplo, no se permite llevar a las mascotas en los regazos mientras se conduce.

Tampoco se puede buscar la dirección satelital del hotel o de la cabina e ir comiendo o tomando fotos en la carretera, ya que estas acciones pueden ser sancionables.

El MOPT solicitó que no se transporten a más personas de las recomendadas en el vehículo, ya que algunos acompañantes no podrían utilizar el cinturón de seguridad o el dispositivo de retención infantil.

