Nogui Acosta llegó a negociar la rebaja del marchamo, pero olvidó lo más importante

El ministro de Hacienda Nogui Acosta llegó este jueves a la Asamblea Legislativa a pedirle a los diputados una negociación sobre el tema de la rebaja del marchamo, pero se le olvidó lo más importante: una propuesta. ¡Qué cosas, no! diría Kiko.

El jerarca dijo al salir de la reunión con los jefes de fracción de los distintos partidos políticos, que les había presentado unos números sobre el daño que supuestamente haría una rebaja drástica del impuesto como la que quieren hacer los legisladores.

El ministro de Hacienda pide a los diputados llegar a un punto medio. Foto: Cortesía.

Al consultarle al ministro de Hacienda cuál entonces era la propuesta que les había dado a los legisladores él dijo que no había llevado ninguna porque, primero necesita hablar con el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista, quien es el presidente de la Comisión de Marchamo, y quien propuso el proyecto de ley que tiene más apoyo en la Asamblea Legislativa porque sería el que más aliviaría el bolsillo de la gente.

“El Gobierno prometió una rebaja del marchamo, la Asamblea Legislativa prometió una rebaja en el marchamo y lo que tenemos que hacer es conversar. Lo que tenemos que ver es cuánto es un monto aceptable (de rebaja) para los diputados, qué es aceptable para nosotros y no hemos llegado a eso”, dijo el ministro.

Nogui esquivó el decir cuánto tardarán en el tema de la negociación con los legisladores, pero aseguró que se esforzarán en que sea rápido porque saben que urge la aprobación del proyecto de ley para que se aplique en el cobro del marchamo de 2024.

Urge aprobar la rebaja en el marchamo para aplicarla en el cobro de 2024. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Al consultarle a Nogui cuándo sería la próxima reunión con los diputados dijo que no sabía, pero que ya intercambió teléfonos con Jorge Dengo para ponerse de acuerdo.

Diputados están firmes

El diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, participó en la reunión de este jueves y dijo que se sentía molesto porque el ministro de Hacienda llegó a “asustarlos” sobre el tema del marchamo para que ellos se echaran para atrás, pero que eso no pasará.

“El ministro de Hacienda vino en un intento claro para que no apoyemos el proyecto que fue aprobado por mayoría en la Comisión de Marchamo. Claramente, ante mi pregunta dijo: ‘no vamos a aprobar ese proyecto, el Gobierno no quiere ese proyecto’. Vino a asustarnos con la chaqueta del muerto, a decirnos que eso iba a atentar contra el superávit primario, lo cual no es cierto y se le demostró, con falsedades no se puede trabajar”, aseguró el legislador.

Nogui Acosta llegó a negociar con los diputados, pero no le fue muy bien

Luego de la reunión con Nogui, los jefes de fracción hablaron sobre la importancia de buscar un procedimiento rápido para aprobar un proyecto de ley, que realmente beneficia a los choferes, lo antes posible.

La idea es que el Poder Ejecutivo presente su propuesta a la comisión a más tardar el miércoles para luego se tomen decisiones.