Obras del Espíritu Santo lleva ayuda a afectados por inundaciones en Puntarenas. (Bomberos y Cruz Roja /Bomberos y Cruz Roja)

El padre Sergio Valverde, voluntarios y personal de Obras del Espíritu Santo se dirigieron a diferentes zonas de Puntarenas tras las inundaciones presentadas en las últimas horas.

Así lo comunicó Obras del Espíritu Santo este miércoles.

LEA MÁS: Fuertes lluvias provocan nueva suspensión de clases en estos centros educativos

“En atención a la emergencia por inundaciones presentadas en las últimas horas en la provincia de Puntarenas, hoy se dirige a brindar 250 diarios de alimentos, y ropa, a beneficiarios de diferentes zonas afectadas”, detalló.

Algunas de las zonas visitadas son Bella Vista, Valle Azul, Fray Casiano, entre otras.

Los fuertes aguaceros de los últimos días inundaron las casas de la mayoría de los vecinos en las comunidades, lo que ha provocado grandes afectaciones.