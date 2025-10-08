Nacional

Obras del Espíritu Santo lleva ayuda a afectados por inundaciones en Puntarenas

El padre Sergio Valverde y voluntarios de Obras del Espíritu Santo se dirigieron a comunidades de Puntarenas

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
Obras del Espíritu Santo lleva ayuda a afectados por inundaciones en Puntarenas. (Bomberos y Cruz Roja /Bomberos y Cruz Roja)

El padre Sergio Valverde, voluntarios y personal de Obras del Espíritu Santo se dirigieron a diferentes zonas de Puntarenas tras las inundaciones presentadas en las últimas horas.

Así lo comunicó Obras del Espíritu Santo este miércoles.

LEA MÁS: Fuertes lluvias provocan nueva suspensión de clases en estos centros educativos

“En atención a la emergencia por inundaciones presentadas en las últimas horas en la provincia de Puntarenas, hoy se dirige a brindar 250 diarios de alimentos, y ropa, a beneficiarios de diferentes zonas afectadas”, detalló.

Algunas de las zonas visitadas son Bella Vista, Valle Azul, Fray Casiano, entre otras.

Los fuertes aguaceros de los últimos días inundaron las casas de la mayoría de los vecinos en las comunidades, lo que ha provocado grandes afectaciones.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

