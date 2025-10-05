Sucesos

Barranca de Puntarenas amaneció inundada y la onda tropical #35 amenaza con agravar la situación

Los rescatistas temen que la situación empeore con las inundaciones debido al mal tiempo

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales
Bomberos y Cruz Roja ayuda a los afectados por inundaciones en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde. Foto: Bomberos y Cruz Roja
Los rescatistas temen que la situación empeore con las inundaciones debido al mal tiempo . Foto: Archivo (Bomberos y Cruz Roja /Bomberos y Cruz Roja)

Los fuertes aguaceros inundaron las casas de la mayoría de vecinos de Bella Vista de Barranca de Puntarenas.

Un video de la Cruz Roja muestra la gran cantidad de agua estancada en esta comunidad y en otras cercanas.

Los rescatistas temen que la situación empeore ante la alerta del paso de la onda tropical #35 que transitará por Costa Rica este domingo en la tarde y dejará afectaciones hasta este lunes 6 de octubre.

El mal tiempo provocó un deslizamiento en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela y cobró la vida de una niña de nombre Edith Miranda Romero y sus padres Karla Romero y Eddy Miranda.

LEA MÁS: Una escolar y sus padres son las víctimas del deslizamiento en San Ramón

Además, la carretera por Cambronero en la zona conocida como la Vuelta del Cristo se hundió debido a un deslizamiento al quedar la tierra falseada por la gran cantidad de lluvia.

LEA MÁS: Paso por Cambronero permanecerá cerrado por, aproximadamente, un mes debido a colapso de carretera

Bella Vista de Barranca amaneció totalmente inundada
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
inundaciones en Bella Vista de Barrancaonda tropical #35
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.