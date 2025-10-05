Barranca de Puntarenas amaneció inundada y la onda tropical #35 amenaza con agravar la situación

Los rescatistas temen que la situación empeore con las inundaciones debido al mal tiempo . Foto: Archivo (Bomberos y Cruz Roja /Bomberos y Cruz Roja)

Los fuertes aguaceros inundaron las casas de la mayoría de vecinos de Bella Vista de Barranca de Puntarenas.

Un video de la Cruz Roja muestra la gran cantidad de agua estancada en esta comunidad y en otras cercanas.

Los rescatistas temen que la situación empeore ante la alerta del paso de la onda tropical #35 que transitará por Costa Rica este domingo en la tarde y dejará afectaciones hasta este lunes 6 de octubre.

El mal tiempo provocó un deslizamiento en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela y cobró la vida de una niña de nombre Edith Miranda Romero y sus padres Karla Romero y Eddy Miranda.

Además, la carretera por Cambronero en la zona conocida como la Vuelta del Cristo se hundió debido a un deslizamiento al quedar la tierra falseada por la gran cantidad de lluvia.

