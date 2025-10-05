Una escolar y sus padres son las víctimas del deslizamiento en San Ramón

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Una niña de nombre Edith Miranda Romero, de aproximadamente 7 años y sus padres Karla Romero y Eddy Miranda, son las lamentables víctimas del deslizamiento que sepultó una casa en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela.

La escuela a la que asistía la niña lamentó la terrible pérdida de una de sus estudiantes ante esta tragedia.

“Hoy nuestra escuela está de luto”, detalló la escuela La Palma Occidente en sus redes sociales.

Al parecer, la familia estaba descansando cuando quedaron enterrados por un deslizamiento que sepultó la casa en la que vivían.

Tragedia por deslizamiento en Piedades Sur

La tragedia fue reportada desde las 11:30 p. m. de este sábado 4 de octubre.

La Cruz Roja y los Bomberos respondieron a la emergencia y encontraron una casa sepultada por un deslizamiento, confirmaron que tres personas lograron salir y otras tres quedaron atrapadas.

Las labores bajo el aguacero iniciaron con la esperanza de encontrar con vida a las personas sepultadas; sin embargo, luego de casi cinco horas de luchar contra el barro y la lluvia, confirmaron la muerte de una niña y dos adultos.

Sebastián Ramírez, coordinador operativo de la zona detalló que la alerta la recibieron por medio del sistema 911, llegaron 35 cruzrojistas, así como bomberos y personal de la municipalidad de la zona.

“Una labor interinstitucional con Bomberos, la municipalidad y la Fuerza Pública se lograron extraer tres víctimas las cuales no presentaban signos de vida”, dijo Ramírez.

Los fuertes aguaceros deben a la cercanía de la zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica, para este domingo el mal tiempo se puede ver reforzado por el paso de la onda tropical #35, piden no bajar la guardia, especialmente a las familias que viven en sitios propensos a deslizamientos o inundaciones.