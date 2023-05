Ojo Ferreterías Novex realizará feria virtual de empleo

Para todas las personas que en este momento están buscando una oportunidad laboral, les contamos que Ferreterías Novex realizará una feria de empleo virtual, del 29 al 31 de mayo.

Feretería Novex tiene sedes en Curridabat y Escazú. (Cortesía)

Ana Yency Castillo, jefe de Recursos Humanos de Ferreterías Novex, explicó que “esta feria forma parte de nuestra estrategia de crecimiento y compromiso con la generación de empleo en el país.

“Se estarán recibiendo currículos para puestos como vendedores (as) de pasillo con experiencia ferretera, asesores(as) de ventas corporativas con experiencia ferretera, cajeros(as), encargados(as) de cajas, seguridad interna, auxiliar de bodega, montacarguistas y chófer de camión licencia B3″, agregó Castillo.

Para esta feria, la empresa busca personas muy enfocadas en la atención al cliente, al trabajo en equipo y con altas destrezas en relaciones interpersonales.

Además, los interesados(as) deben tener presente que se requiere disponibilidad para trabajar horarios rotativos y fines de semana.

Los requisitos dependerán de la posición a la que desea aplicar y los interesados (as) pueden enviar su CV al correo empleoscr@novex.cr e indicar en el asunto EL PUESTO Y FERIA VIRTUAL.

Finalmente, Castillo señaló que “como parte de nuestra cultura organizacional de no a la discriminación y no al edadismo, nosotros como empresa valoramos mucho la experiencia y las competencias los candidatos (as) y no la edad”.

LEA MÁS: Consulado de EE. UU. dará dos días de gracia para renovar visa sin la bendita entrevista

En caso de que usted sea mayor de 45 años no se preocupe también puede asistir a la feria virtual, pues esta empresa se ha caracterizado por ser inclusiva en temas de edad y, actualmente, cuenta con 45 colaboradores mayores de 45 años, y están abiertos a reclutar a más.