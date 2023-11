Oraciones para agradecer a Dios por el final de la semana

Durante el día se presentan diferentes desafíos, ya sean personales, profesionales, familiares o económicos, los cuales pueden hacerlo sentir agobiado en algún momento. Sin embargo, puede tomar un momento de su semana para agradecer por todo lo que tiene en este momento.

Si usted es creyente de alguna religión y considera que el tiempo del que dispone no le alcanza para ir a misa o rezar todos los días por las bendiciones que Dios trae a su vida, puede intentar realizar una oración cada que se termine la semana, aquí les traemos una que puede poner en práctica.

Terminar la semana orando es una excelente idea. (Shutterstock)

Oración para los viernes

Padre, gracias por este viernes. Gracias por acompañarnos en otra semana de trabajo y traernos el fin de semana. Padre, oramos para que este fin de semana esté lleno de descanso, refrigerio y tiempo de tranquilidad contigo. Nuestras vidas pueden parecer tan abrumadoras y confusas, pero sabemos que siempre estás a nuestro lado.

Señor, gracias por guiar nuestro camino. Sabemos que estás haciendo 10 mil cosas en nuestras vidas, incluso si solo somos conscientes de algunas de ellas. Señor, ayúdanos a reconocer tu espíritu.

Llévanos a un conocimiento más profundo de ti, para que incluso en tiempos de adversidad, podamos descansar en el conocimiento de que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, por favor, lávanos con tu amor. Nos arrepentimos de nuestros pecados y oramos pidiendo ayuda para mejorar con el tiempo.

Nos regocijamos de que seas indulgente y estés lleno de tal gracia que nos conduce a la libertad. Nuestros tiempos y nuestros días descansan en tus manos, y sabemos que aun en la angustia, tú tienes un plan para nuestro beneficio y la glorificación del reino.Ayúdanos a confiar en ti en esos momentos y llenarnos de una paz abrumadora.

Gracias, Señor, por este hermoso día. Que crezcamos en ti, que lleguemos a la abundancia de tu amor.

En el nombre de Jesús, Amén.

(Si así durante la semana no encontró un espacio disponible para realizar la oración de los viernes, puede aprovechar su descanso del fin de semana para tomarse un momento y acercarse a Dios, por esto le traemos otra alternativa para que ore en su fin de semana).

Oración para el fin de semana

Dios mío, quiero agradecerte por haberme permitido llegar con bien a esta semana que termina. Te doy gracias por haberme permitido servir con alegría y entusiasmo a mis semejantes.

Así mismo quiero pedirte perdón si es que en algunas ocasiones me he mostrado duro y no he brindado el servicio adecuado. En este momento me comprometo a mejorar y a servir a los demás como si te sirviera a ti.

Te consagro este fin de semana. Te pido que seas mi guía y que me permitas convivir y disfrutar con mis familiares, amigos y personas que amo. Gracias, Señor, sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros para hacer tu voluntad, Amén.