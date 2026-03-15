Oscar Arias: “La guerra sirve para desviar la atención sobre el famoso ‘Expediente Epstein’”

El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, considera que la actual guerra de Estados Unidos Israel contra Irán es para desviar la atención a un problema profundo que hoy por hoy vive el país norteamericano.

“Posiblemente la verdadera razón (de la guerra) no se ha dicho: que la guerra sirva para desviar la atención sobre el famoso ‘Expediente Epstein’”, aseguró Arias el domingo 15 de marzo en un posteo en sus redes sociales que titula: “La Guerra en Irán y el Acuerdo de Miami”.

Donald Trump fue muy amigo de Epstein entre 1990 y el 2000. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

“En la actual guerra iniciada por los Estados Unidos contra Irán ha quedado de manifiesto que el gobierno del presidente Donald Trump no tiene una razón que la justifique. Tanto el presidente, como sus secretarios de Estado y de Defensa han ensayado varias razones para justificar el inicio de esta guerra.

LEA MÁS: Sicóloga experta en familia: “En los últimos 5 años los asesinatos a balazos han cambiado y aumentado los miedos de las familias”

“Desde mi punto de vista no hay nada más urgente que lograr un cese al fuego cuanto antes. Pienso que algunos gobiernos como Francia, Egipto u Omán deberían mediar para alcanzar este acuerdo”, dice Arias.

Cuando el expresidente tico habla del “Expediente Epstein” se refiere a un enorme grupo de documentos que tiene el FBI en el cual se detalla la red de tráfico sexual de menores del ya fallecido financiero y pedófilo Jeffrey Epstpein.

En esos archivos aparece varias veces el nombre de Donald Trump quien fue amigo de Epstein entre 1990 y el 2000. Trump todavía no ha sido denunciado por este tema.

La guerra en Oriente no parece que esté cerca de finalizar por algún tipo de acuerdo. (KAWNAT HAJU/AFP)

Trump y Latinoamérica

También se refirió al encuentro de 12 presidentes de Latinoamérica con Trump. “Sobre la reunión de los doce presidentes latinoamericanos con el presidente Trump y sus secretarios de Estado y de Defensa, considero que, de haber tenido alguna importancia dicha reunión debió haberse celebrado en la Casa Blanca y no en su club privado de Miami.

LEA MÁS: Nacional Costarricense que está en zona de guerra en Oriente: “No veo con buenos ojos que la Selección juegue en Turquía”

“Según se informó su propósito fue constituir una coalición militar entre los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas para luchar contra organizaciones criminales y combatir el narcoterrorismo.

Fotos como estas le confirman al mundo que Trump y Epstein sí fueron demasiado amigos. (HANDOUT/AFP)

LEA MÁS: Estos son los nombres más poderosos que aparecen en los archivos del caso Epstein

“Dicho acuerdo es un despropósito para nuestro país, que no tiene ejército y representa, por tanto, una violación flagrante a nuestra Constitución Política”, asegura Arias, quien ganó el premio Nobel de la Paz en 1987.