Sicóloga experta en familia: “En los últimos 5 años los asesinatos a balazos han cambiado y aumentado los miedos de las familias”

María Ester Flores es experta en sicología familiar, tiene más de 40 años de atender niños, jóvenes y adultos. Ella confirma: “En los últimos 5 años los asesinatos a balazos han cambiado y aumentado los miedos de las familias”.

En el tema de los jóvenes, reconoce que desde hace 10 años, pero sobre todo en los últimos cinco, los miedos ante la depresión o el bullying, le han tenido que abrir espacio, amargamente, al miedo a la muerte en cualquier lugar y a cualquier hora.

Los miedos en las familias han crecido tremendamente en los últimos 5 años, según la experta sicóloga María Ester Flores. (Juan R. Costa)

“Las familias con jóvenes hoy día no están tranquilas cuando sus hijos salen, normalmente, a zonas como La Cali o la Calle de la amargura, porque en cualquier momento se arma una balacera. Las familias me hablan de tener que luchar fuerte para ganar más dinero para poder pagarles transporte a sus hijos y que no se expongan tanto en paradas de buses, por ejemplo.

LEA MÁS: Ataque a balazos en plena calle termina en tragedia y desenlace fue fatal

“O bien, los papás deben cambiar su forma de vida para estar llevando y trayendo a sus hijos a esos lugares de diversión. Incluso cuando el bus ya está llegando a la parada del barrio, van varios familiares, 3 y hasta 4, en manada, para acompañar a ese joven y que así no lo asalten”, explica la sicóloga.

“Una de las cosas que más me comentan las familias es su deseo de comprarse un arma”, reconoce la experta en sicología familiar.

En el caso de los niños, el asunto es peor. Muy seguido atiendo niños con pesadillas o que en los dibujitos que me hacen, muestran que sus miedos más grandes son los sicarios que matan gente en cualquier parte.

En este 2026, hasta el pasado 12 de marzo, según el OIJ, han asesinado 144 personas. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Ya niños de 7 años en adelante tienen consciencia y el miedo está metido ya en el inconsciente familiar de toda la familia, del barrio, del centro educativo. Ya Costa Rica cambió. De 5 familias con niños y adolescentes, 4 me demuestran un gran miedo a lo que se vive socialmente.

LEA MÁS: Violenta madrugada en tranquila comunidad: tres hombres fueron brutalmente atacados y uno lucha por su vida

“Volviendo a los adolescentes, muchos me dicen: ‘vea doctora cuando sea grande ni me voy a casar ni a tener hijos, para qué, entre tanta guerra, las bombas atómicas, las balaceras en todo el país, para qué tener hijos para que te los maten’”, tristemente la realidad es así, asegura con gran dolor la sicóloga.

LEA MÁS: Una serie de disparos alertó a vecinos y terminó en homicidio en Limón

En este 2026, hasta el pasado 12 de marzo, según el OIJ, han asesinado 144 personas.