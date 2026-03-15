Costarricense que está en zona de guerra en Oriente: “No veo con buenos ojos que la Selección juegue en Turquía”

Como pocas veces en la historia de Costa Rica estamos viviendo desde adentro una guerra en Oriente y es porque el costarricense, Johan Sandí, influencer que se le conoce en redes sociales como “El Manudito CR” y “El Flaco Sandí”, a diario nos muestra videos en donde corre al refugio o captura un bombardeo.

Este influencer, quien lleva 12 días atrapado en la capital de Israel, Tel Aviv, se dio cuenta que la selección nacional mayor masculina de fútbol jugará dos amistosos, ante Jordania (el próximo 27 de marzo) e Irán (31 de marzo), en Antalya, una ciudad costera al sur de Turquía.

Johan Sandí conocido como 'El Manudito' relató su vivencia desde Israel en medio de los bombardeos a Irán. (Facebook/Facebook)

“Ya dos misiles han entrado en Turquía, ambos fueron neutralizados, pero les recuerdo que estamos en zona de guerra. No veo con buenos ojos que la selección juegue en Turquía porque es zona de guerra, se puede decir, está (Turquía) también en conflicto.

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“Básicamente gran parte de Europa está en riesgo. Recordemos que la capacidad de los misiles de Irán es muy grande”, nos comenta vía WhatsApp el tico, quien sigue en un hotel en la capital israelí a la espera de la más mínima oportunidad aérea para salir de Israel y regresar a Costa Rica.

El Manudito CR se quedó corto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) confirmó hace menos de 48 horas que derribó en Turquía un tercer misil lanzado desde Irán.

El influencer costarricense, Johan Sandí Fernández, llegó a Israel justo el pasado sábado 28 de febrero, cuando iniciaron los bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán y está atrapado en ese país (Cortesía/Cortesía)

Explica la OTAN que el misil fue derribado cuando sobrevolaba la provincia de Adana, la cual está a tan solo 607 kilómetros de Antalya, donde jugará Costa Rica.

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Desde Turquía dicen, sobre esta guerra que inició el pasado 4 de marzo, que tomarán “todas las medidas necesarias con decisión y sin vacilación”, o sea, si se tienen que sumar a la guerra lo harán sin dudarlo.

La noticia positiva es que, como les informamos el pasado 14 de marzo, hace apenas unas semanas, en Antalya se jugó el partido eliminatorio del Mundial femenino entre España y Ucrania, durante el cual no hubo ningún tipo de problema.

Sobre su situación personal, Sandí agradece profundamente a muchos ticos que le han ofrecido su casa en Israel para que vaya mientras encuentra una oportunidad de salir de Tel Aviv, pero esas casas están a mínimo 2 horas en carro y las autoridades políticas de Israel y Costa Rica le advirtieron que cuando exista una oportunidad aérea lo llamarán de urgencia.

El aficionado alajuelense está atascado en Israel

El hotel donde actualmente está El Manudito CR se ubica a 20 minutos en carro del aeropuerto.

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Los aviones con capacidad para 350 pasajeros, cuando hay una opción, vuelan con solo 50 personas, por eso una oportunidad se vuelve de oro y hay que estar lo más cerca posible para irse de inmediato.