¡Otra vez denegado! Oficialismo rechaza restituir dinero para sede del TEC en Limón

Con 6 votos a favor y 5 en contra, se rechazó intento de reintegrar millonario recorte al TEC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los diputados oficialistas que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron restituir al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) ¢492,9 millones, fondos que son requeridos por la universidad para mantener la operación del Centro Académico de Limón (CAL).

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Con seis votos en contra de parte de Nogui Acosta, Grethel Ávila, Cindy Murillo, Daniel Siézar Kattia Ulate y Gerald Bogantes, todos de la fracción oficialista; y cinco a favor, se rechazó la propuesta que buscaba devolverle los fondos al TEC, mediante una partida destinada al pago de deuda pública.

Los fondos son necesarios para el sostenimiento de la operación de la sede regional de Limón, según explica el TEC. (TEC/TEC)

El monto de 492,9 millones de colones estaba destinado a financiar la operación del CAL en Limón, pero la propia universidad informó que no se han transferido los fondos del mes de octubre, y tampoco se espera girar los correspondientes a noviembre y diciembre para cerrar el año.

Tras la decisión de rechazar el recorte, el diputado Mangell McLean, único diputado de oposición que representa a la provincia de Limón, indicó que los diputados oficialistas tuvieron “la bola en el punto de penal” para votar la moción y revertir el recorte, pero no lo hicieron.

“Yo los invito a que reflexionen, a que voten, a que exijan a su bancada de que no afectemos al caribe costarricense, mucho ha costado a la provincia de Limón tener presencia de universidades estatales”.

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Las autoridades universitarias han alertado que este recorte representa un serio problema para la sede regional en el caribe, ya que de recortarse los fondos, el CAL podría quedarse sin cupos para nuevos estudiantes el próximo año, y podría ocasionar el cierre de la sede que recibe a casi 400 estudiantes de la región.