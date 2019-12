- Vieras que no. Más bien, cuando vi eso se me hizo familiar porque mi mamá decí que a mi de pequeño me gustaba ver programas de planetas e investigaciones y por eso se me hizo como familiar. En mi casa coleccionaba revistas y recortes del espacio, de investigacines, de sondas, de naves y todo eso. Se me hizo conocido. No tuve reacción de temor o susto.