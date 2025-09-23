Padre Sergio Valverde y cantante Martín Valverde estarán juntos esta semana y usted está invitado

El padre Sergio Valverde y el cantante Martín Valverde se reunirán esta semana con un motivo muy especial y usted está invitado a participar de la actividad.

La Asociación Obras del Espíritu Santo informó que el talentoso cantante asistirá a la Hora Santa del próximo jueves.

Martín Valverde estará en Obras del Espíritu Santo el jueves y el sábado. (Roger Benavides)

“Les invitamos a acompañarnos a la Hora Santa, donde nos acompañará Martín Valverde como invitado especial”, informó la Asociación por medio de su página de Facebook.

La actividad será este jueves 25 de setiembre, a las 7 p. m. en el templo parroquial de Cristo Rey del Universo.

El cantante también hizo el anuncio en sus redes sociales: “Querida Costa Rica, este jueves le cantamos al Amor de los amores”, publicó.

El padre Sergio hizo el anuncio en redes sociales (John Durán)

Pero esa no es la única ocasión en la que el padre y el cantante estarán juntos esta semana, también lo harán el sábado 27 de setiembre.

Ese día se llevará a cabo la II Torretón de la Alegría. La actividad será de 1 de la tarde a 7 de la noche y se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2.

“Ya están disponibles las entradas para la II Torretón de la Alegría en Supermercados Gallo Pinto de la Alegría, sede central de Obras o el día del evento a cambio de un vívere.

El padre Sergio Valverde y Martín Valverde estarán en la Hora Santa del Jueves. (Obras del Espíritu Santo)

“No te podés perder este evento inolvidable, con la participación de grandes artistas como Martín Valverde, Bernardo Quesada, Los Ajenos, Marfil, Son de Tikizia, Gabriel Morúa, Luis Enrique Mejía Godoy, Fluxy B y Masterkey”, informó Obras del Espíritu Santo.

El fin de la Torretón es reunir dinero para continuar con la construcción de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”.