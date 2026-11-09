¡Pague el marchamo y salve vidas! Conozca cómo cancelar su recibo del 2027 y ayudar a la Cruz Roja sin gastar de más

El edificio del comité de Puriscal, es una de las sedes donde se puede pagar el marchamo Foto: Cortesía Cruz Roja para La Teja. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja)

Si usted debe pagar el marchamo de su vehículo para circular legalmente en el 2027, puede utilizar esta obligación anual como una excelente oportunidad para colaborar directamente con la Cruz Roja Costarricense.

La benemérita institución ofrece facilidades para quienes deseen cancelar el derecho de circulación a través de sus plataformas.

La gran ventaja de este mecanismo es que, al realizar el trámite con ellas, un porcentaje de la comisión por el cobro se queda en las arcas de la Cruz Roja. Esto permite fortalecer sus labores de rescate sin que represente un costo adicional para el conductor.

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Según comunicó la entidad, el pago del marchamo se puede realizar de forma presencial en las instalaciones de los comités auxiliares de Puriscal y San Ramón, donde el trámite se puede cancelar mediante Sinpe Móvil, transferencia bancaria o dinero en efectivo.

Asimismo, si las personas no pueden acercarse a estos comités, la institución habilitó la opción de gestionar el pago mediante transferencia bancaria y, previa coordinación, retirar el comprobante y el marchamo en la sede administrativa central ubicada en Zapote.

Cruz Roja comparte información para pagar el marchamo en sus sedes y colaborar con ellos. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Andrea Serrano, coordinadora nacional de Cooperación de la entidad, hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar este mecanismo:

“Su marchamo también puede salvar vidas. Este año lo invitamos a pagarlo en Cruz Roja Costarricense y contribuir con nuestra labor humanitaria. Tenemos habilitadas nuestras cajas de los comités auxiliares de Puriscal y San Ramón. Puede pagar por Sinpe, efectivo, o transferencia bancaria. Adicionalmente, si reside en otra zona, puede realizar su transferencia y previa coordinación retirar en nuestra sede central de Zapote. Juntos podemos salvar vidas”.

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Esta iniciativa se suma a otras campañas que la Cruz Roja Costarricense ha implementado en los últimos meses, buscando generar fondos propios para sostener la atención de emergencias a nivel nacional.

La operación de la benemérita se ha visto seriamente amenazada recientemente debido a un millonario déficit financiero que atraviesa tanto a los distintos comités locales como a la estructura nacional.

La entidad indicó: “Cada aporte cuenta. Cada contribución nos ayuda a seguir llegando a quienes más nos necesitan”.