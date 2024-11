Papá está harto de pagar pensión a hijo de 20 años que no ha sacado el colegio ni trabaja

La historia que se dio a conocer en estos días de una mamá que pidió a las autoridades de su país (Argentina) que le quitaran la responsabilidad de mantener a su hija de 22 años por ser una gran vaga, hizo que nos preguntáramos como está ese asunto en nuestro país y resulta que hay casos parecidos.

Conocimos la situación que vive un vecino de Monte Verde, quien tiene un hijo de 20 años y todavía le da pensión pese a que él no ha sacado ni el bachillerato. Él nos contó la historia, pero pidió que no reveláramos su nombre para evitar más problemas de los que ya tiene.

En Costa Rica hay papás hartos de pagar pensión a hijo que no hacen nada. (Generada con IA)

“Yo estuve casado con la mamá de él y cuando nos divorciamos quedé pagando pensión para los dos. Años después llegamos a un acuerdo de que yo les iba a seguir dando plata, pero ya no con pensión, entonces me la quitaron.

“Cuando mi hijo iba a cumplir años yo iba a hablar con él para decirle que sí le iba a seguir dando plata, pero que iban a haber cambios porque necesitaba que él se centrara y terminara el colegio e hiciera algo productivo, pero sin decirme nada me pusieron pensión de un día para otro y me estaban cobrando 200 mil colones, para ese primer pago tuve que ver cómo conseguía la plata porque no la tenía”, recordó el hombre.

A base de apelaciones le fueron rebajando la pensión hasta llegar a 120 mil colones, que es lo que paga actualmente.

“A estas alturas mi hijo no ha sacado el bachillerato, había perdido tres materias, pero no le pone para sacarlas, se supone que también estaba llevando un curso de inglés, pero ahí tampoco le va bien porque no veo los resultados y me parece injusto que yo tenga que seguir pagando la pensión para alguien que no quiere trabajar ni se compromete con el estudio”, dijo indignado este papá.

Para que los hijos mayores de 18 años reciban pensión deben cumplir requisitos. (Shutterstock)

Otro caso es el de un papá que le da pensión a un hijo que ya incluso tiene un bachiller universitario en Informática y trabaja, pero se puso a sacar la licenciatura, entonces el papá tiene que seguir dándole dinero mes a mes, algo que considera injusto porque tiene otras obligaciones por las cuales responder y ya su hijo se puede valer por sí solo perfectamente.

¿Qué pueden hacer los papás en estos casos?

El abogado experto en temas de familia Kabul Ugalde, confirma que aquí en Costa Rica hay muchos papás que se quejan de que dan pensión a sus hijos mientras estos no hacen nada por su vida.

Eso sí, la ley de los dos países es diferente porque en Argentina el Código Civil establece la obligación de que los padres deben brindarle apoyo económico a sus hijos hasta los 25 años, en el caso de que los descendientes no puedan sostenerse por sí mismos por sus estudios o una poca remuneración en el trabajo, mientras que Costa Rica la obligación de la pensión alimentaria con los hijos es hasta los 18 años, excepto cuando los hijos están estudiando y cumplen ciertos requisitos, en esos casos es hasta los 25 años.

En Costa Rica si un papá se atrasa con el pago de la pensión va a la cárcel. (John Durán)

“En Costa Rica el código de familia permite que los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 puedan solicitar alimentos a los padres, pero es sumamente interesante porque tienen que cumplir con requisitos: uno es que tengan estudios universitarios y hayan matriculado una carga razonable de materias, no una, tienen que matricular por lo menos tres por cuatrimestre.

“También que tengan buen rendimiento académico con notas superiores a 70, en este sentido los muchachos deben estar mostrándole al Juzgado su récord académico. Hay un pronunciamiento reciente del Tribunal de Familia que dice que si el muchacho está estudiando el papa que le da pensión tiene que cumplir con el aporte alimentario, en ese sentido hay muchos jóvenes que tienen 20 años y siguen en el colegio y los papás tienen que seguir pagando pensión”, explicó el abogado.

Ugalde dice que es común encontrarse con casos de muchachos que no estudian, ni trabajan, pero siguen recibiendo pensión porque el papá o mamá que le da la pensión nunca solicitó que le quitaran el beneficio, entonces este sigue de forma automática.

“Quien tiene la obligación de la pensión tiene que acudir al Juzgado y decir que su hijo ya cumplió los 18 años y pedir que se le haga un proceso de exclusión del aporte alimentario”, expresó el experto.

Kabul Ugalde es un abogado de familia y conoce bien estos casos. (Cortesía)

El abogado también señaló que en ocasiones la pensión se rebaja de forma automática del salario de quién debe pagarla y cuando el hijo cumple los 18 años si este no hace el cambio, entonces sigue pagando la pensión incluso cuando ya no es necesario, por eso es bueno que la gente se pellizque y esté pendiente de los procesos de pensión alimentaria.

En resumen, si usted paga pensión por un hijo mayor de 18 años y este no le pone en el estudio, entonces puede ir al Juzgado y pedir que le quiten el beneficio, ya que el muchacho no lo está valorando; un juez analizará el caso.