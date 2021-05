"No vamos a dejar que nuestros hijos vayan (a la escuela) porque no están enfermos de homofobia, ni tampoco tienen que ir a escuchar historias gai, porque ya sabemos que las historias son que Mario está enamorado de su compañero Andrés o de que Amanda de 15 años es lesbiana y no queremos eso para nuestros hijos", expresó don Claudio.