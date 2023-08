Papá toca el saxofón en la calle en busca del sustento para sus tres hijos

Cristian Padilla Carvajal es un valiente papá que sale a la calle a tocar el saxofón en busca de la plata para llevar el sustento a su hogar.

Para él la vida no ha sido fácil, pero ha ido luchando para poco a poco conseguir sus metas y ahora se dedica de lleno a lo que más le gusta: la música.

Cristian Padilla toca en la calle para que la gente lo escuche y lo contrate. (Alonso Tenorio)

Un amigo fue quien le dio clases de saxofón hasta convertirse en profesional, por eso le estará eternamente agradecido. Él sabe bien lo mucho que le cuesta a algunas personas capacitarse, por eso sueña con tener una academia de música para ayudar a la gente de escasos recursos a aprender a tocar instrumentos musicales.

“Tengo seis años de tocar saxofón en la calle, la idea es que la gente me vea y me contrate para eventos como bodas, graduaciones, cumpleaños, cenas, serenatas o lo que guste. Siempre pongo el número de telefóno visible precisamente para que puedan contactame para cualquier evento.

“También hay personas que son de buen corazón y tal vez no pueden contratar a un saxofonista para un evento, pero pasan y me dan una propina, así que también de ahí puedo sacar para solventar mis gastos y llevar el sustento a mi familia”, dijo el músico.

Él tiene tres hijos pequeños que son su motor de vida. (Alonso Tenorio)

El pulseador tiene tres hijos que dependen de él: Rachel es la mayor, tiene once años, le sigue Ian con nueve y Christopher de siete. Ellos son lo que le dan la fuerza y motivación a Cristian para salir a trabajar.

Les gusta su música

Cristian aprendió a tocar el saxofón con las clases que le dio un profesor de la UCR, quien máster en ese instrumento. Llevó clases con él durante cuatro años y luego de aprender se le ocurrió probar suerte tocando su música en la calle para que las personas vean su trabajo en vivo y lo contraten.

No siempre va al mismo lugar, a veces está en la intersección de Tirrases con Curridabat, donde nace la autopista Florencio del Castillo, ahí va por lo general los sábados y domingos, en otras ocasiones trabaja en el cruce de Taras; también frecuenta las cercanías de La Galera, varía para que lo vean personas de distinto lugares y así tener mayor alcance.

Un profesor de la UCR fue quien enseñó a Cristian a tocar el saxofón. (Alonso Tenorio)

“Muchas personas pasan en carros y se sorprenden porque no están acostumbrados a ver un saxofonista en un semáforo o cruce, me dicen que qué chiva y que les gusta escuchar mi música en medio de las presas porque hasta se relajan, por dicha en todo este tiempo todas las críticas que he recibido son buenas, nunca he tenido un mal comentario”, relató.

Cristian cuanta que tiene repertorios de una hora a tres horas, según lo que el cliente quiera. Además él lleva equipo de sonido con parlantes y pistas para poder tocar con el saxofón en vivo.

El valiente papá también toca la batería acústica, canta, toca el ukulele y un poco el piano.

El saxofonista viene de una familia que se dedica a la fabricación de cajetas, las famosas mechudas. Sus allegados venden estos productos en semáforos y en temporada alta hasta Cristian hace cajetas para salir a vender, de hecho, antes de dedicarse de lleno a la música ese era el trabajo con el que se ganaba la vida.

Siempre tiene el número bien visible para contrataciones. (Alonso Tenorio)

Falta de apoyo

El músico dice que el principal obstáculo que ha enfrentado es la falta de apoyo.

“Siempre que salgo a la calle, gracias a Dios, hago mi platica, pero por ejemplo, las televisoras y quienes organizan eventos grandes en el país solo le dan oportunidad a los grupos de siempre como Percance, Kalúa, Calle 8, artistas de tantos años, no digo que ellos no son buenos, claro que son excelentes artistas, pero no se le da oportunidad a los músicos que vienen de abajo empezando y necesitan darse a conocer.

“También en ocasiones prefieren traer artistas del extranjero antes de darle la oportunidad a los ticos, manda huevo porque Costa Rica tiene un talento impresionante para la música y no le dan el chance a esas personas que tratan de surgir”, aseguró.

El músico promociona su trabajo en las calles desde hace seis años. (Alonso Tenorio)

Al preguntarle a Cristian qué metas tiene, dijo que seguir trabajando duro y llegar a ponerse una academia de música para recibir a las personas que no pueden pagarse ese tipo de educación, pero sueñan con tocar un instrumento musical.

Si usted quiere contratar a este pulseador para un evento puede contactarlo por WhatsApp al 8967-4582.