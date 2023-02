Payasito Loquitín cambia la nariz roja por los cuadernos este 6 de febrero

Yasser Sibaja Barquero, de 9 años, será uno de los 1.157.052 estudiantes que este 6 de febrero llenarán las aulas de los 5.235 centros educativos que abren sus puertas en todo el país para darle la bienvenida al curso lectivo 2023.

Será un alumno más de cuarto grado de la Escuela Unificada República de Perú-Vitalia Madrigal en San José centro. Está superemocionado por volver a ver a sus compañeros y disfrutar de las clases de su materia favorita, Matemáticas.

Yasser entra este lunes 6 de febrero a cuarto grado. Le encanta estudiar y quiere ser abogado. (Cortesía)

Este 2023 también lo emociona porque comenzó con noticias muy positivas en su gran pasión, el oficio de payaso. Desde los tres años ya le decía a su mamá, doña Dayana Barquero, que quería ser payaso como ella, quien es la payasita Cachetina.

Volver a cargar los cuadernos no lo hace guardar en una gaveta la nariz roja.

“Estoy muy ilusionado con volver a clases, me encanta estar en la escuela y compartir con mis compañeros. Todas las materias me gustan, pero la que más disfruto es Matemáticas.

“De lunes a viernes seré estudiante 100%, pero si puedo los fines de semana, en los que no tenga que hacer tareas o actividades de la escuela, usaré mi traje de payaso porque me encanta alegrar a la gente, disfruto mucho con la risa de los demás”, comenta este pequeño artista, quien la semana pasada se ganó un certificado como minipayaso artístico en el Kokito Fest, que es un encuentro de payasos ticos el cual contó este año con la presencia de payasos mexicanos.

Este es el traje de incognito que usará de lunes a viernes porque en realidad es todo un payasito. (Cortesía)

“Ser payaso me motiva, me alegra, me pone muy feliz. Provocar sonrisas en las personas es una experiencia que no tiene explicación. Como payasito he aprendido a no rendirme nunca en la vida y a mantenerse siempre como una persona positiva”, explica Loquitín.

Loquitín es el orgullo de Cachetina.

“A él, gracias a Dios, le encantan los estudios y desde ahora me dice que quiere ser un muy buen abogado, pero también quiere seguir como payasito para toda la vida como un pasatiempo que le sirve para ayudar a los demás”, explica Cachetina.

Aquí está Loquitín con su mamá, la payasita Cachetina, y tres payasos mexicanos que vinieron a Costa Rica. (Cortesía)

“Estoy deseando que entren las clases. Iré todos los días de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Muchos de mis compañeros sí saben que soy payaso. Si se presenta la oportunidad en la escuela iría vestido y trataría de alegrar a todos los estudiantes. Hay que hacer siempre lo posible para que la gente se ría”, aseguró el payasito.