Periodista Camilo Rodríguez se inspira en Johnny Deep para luchar por sus hijos (Video)

El periodista Camilo Rodríguez cumplió este viernes 17 de junio 42 dias continúos de protestar en las afueras del Patronato Nacional de la Infancia, en barrio Luján.

El próximo 22 de junio Camilo cumplirá un año sin ver a su hija MOnserrat de 4 años. (Cortesía)

El comunicador, cuando inició su solitaria manifestación, pensó que en pocos días le podrían dar solución a su caso, pero el 22 de junio de este año cumplirá un año sin ver a su hija Monserrat, de cuatro años.

Por eso, en su desesperación, ha ido buscando las maneras más creativas de hacerse escuchar y así fue como encontró inspiración en los personajes del actor Johnny Deep para seguir en la pelea.

El primer disfraz que usó fue el del Sombrerero loco, de Alicia en el país de las maravillas.

Para la confección contó con la ayuda de su hija María Pía, de 12 años, quien es la única a la que puede ver con mayor libertad, por lo que ella lo maquilló.

[ Madre condenada por impedir a padre que viera a sus hijos ]

Rodríguez asegura que la prohibición que tiene de ver a su pequeña nació porque su exesposa le puso una denuncia por presunto abuso sexual, que él por supuesto niega.

Aunque el Ministerio Público desestimó la causa, el PANI abrió un proceso especial con una sicóloga para determinar si esta situación realmente se dio o no y, mientras tanto, Rodríguez no puede tener contacto con su hija.

La Teja le consultó al PANI cómo va el proceso del comunicador y esto fue lo que nos respondió: “por respeto al derecho a la integridad, privacidad, honor e imagen de los menores de edad, no se brindan datos específicos sobre la intervención con las familias. Sin embargo, considera falto a la verdad que diga que lleva un año esperando que le resuelvan”.

El PANI, eso sí, dice respetar el derecho a la libertad de expresión y a solicitar, por las vías administrativas y judiciales establecidas, la revisión de las acciones y decisiones tomadas.

Refuerzos

Camilo, como dice que no piensa quedarse de brazos cruzados, ya convocó a otros de los personajes del famoso actor para que le ayuden en su pelea.

“Este viernes me fui a tomar las medidas para hacerme el segundo traje y vestirme como el joven manos de tijeras y luego seguirán Jack Sparrow, de Piratas del Caribe y Willy Wonka, de Charlie y la fábrica de chocolate”, adelantó.

María Pía, la hija mayor del periodista es quien le ayuda con las caracterizaciones. (Cortesía)

El periodista asegura que es muy duro ir día a día a encadenarse frente a las instalaciones del PANI, pero que por sus hijos Joaquín, de 7 años; Monserrat, de 4 y Almudena, de 2, él hace lo que sea.

Tras seis semanas de lucha, ya le permitieron ver al de siete años y a la de dos añitos.

[ Violencia doméstica es la excusa perfecta de algunos para separar al niño del padre o la madre ]

“Todo empezó con una denuncia falsa contra mí, igual que en el caso de Johnny Deep, quien es un héroe y un ícono para nosotros los padres que vivimos una situación así, por eso decidí hacer sus caracterizaciones.

“Yo me llevaba bien con mi exesposa, pero ella me puso una condición muy cruel que era que mis hijos menores no podían tener relación con su hermana mayor, hasta que durante la pandemia no pude seguir sosteniendo esa situación tan injusta”, explicó Rodríguez.

En mayo del 2021, María Pía compartió tres fines de semana con sus hermanitos y Camilo asegura que eso fue lo que originó la denuncia en su contra.

En vísperas del Día del Padre, que se celebra este domingo 19 de junio, el comunicador asegura que son los días más duros, incluso no pudo evitar que se le quebrara la voz al repondernos.

42 días cumplió Camilo este viernes encadenándose diariamente frente al PANI como protesta. (Cortesía)

“Tengo tres días de estar enfermo, con mucho dolor en las piernas y el cuerpo. Escucho los anuncios en la radio de papá te quiero, eres lo más lindo de mi vida e imagínese lo triste que es para mí que Joaquín y Monserrat tienen que hacer en la escuela un regalo del Día del Padre y no me lo pueden dar. Para los papás que no podemos ver a los hijos estos días son de perros”.

Camilo Rodríguez explica su drama previo al Día del Padre

[ Papás y mamás se encadenan en el edificio del PANI por no poder ver a sus hijos ]