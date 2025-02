Periodista de Canal 7 lanzó programa sobre chances y basado en datos le dice cuál número saldrá el viernes

¿Quiere jugar chances, pero no sabe qué número?

Si le gustan los números altos, le recomendamos que analice si el 98 es uno bonito para jugar, porque el año pasado salió cinco veces, cuatro de primero. Este año no ha salido, podría ser que ya casi traiga suerte, no lo afloje para que no lo patee.

Pero si lo suyo son los números bajos, es importante que piense si el 03, que el año pasado salió dos veces de primero y dos veces de tercero, le puede servir, o bien el 09 que sí sale, pero todavía no ha reventado de primero.

Ahora hay un chancero digital que le ayuda a ganar y es periodista de Canal 7, se llama Dagoberto Alfaro. (Cortesía/Cortesía Dagoberto Alfaro)

En realidad, no somos nosotros quienes le recomendamos esos números, nos estamos agarrando de los datos del periodista de Canal 7 Dagoberto Alfaro, quien desde hace casi un mes arrancó un programa en la red social Facebook llamado “Hablemos de chances”.

LEA MÁS: Monumental ya usa Inteligencia Artificial para dar noticias, ¿qué pasará con sus periodistas humanos?

Dago, como le dicen de cariño, estará con los agüizoteros y quienes así gusten, compartiendo sus datos de los chances todos los lunes a partir de las 8 de la noche y completamente en vivo. Cualquier persona se puede conectar y hacerle consultas.

Una libreta, la culpable

¿Cómo comenzó este proyecto? Pues nos cuenta Dago que cuando a él lo empezaron a mandar a cubrir la información de los chances desde la Junta de Protección Social (JPS), alistó una libretica sencillita para anotar los datos de los números que iban saliendo.

Martes a martes y viernes a viernes, la libretica se volvía la protagonista y con el paso del tiempo se llenó de los números que iban saliendo en los diferentes sorteos de chances, eso le permitió al comunicador enriquecer con datos cada vez que lo ponían a informarle al país sobre chances.

Vean a Dago como un cubito, concentrado analizando datos para su programa. (Cortesía/Cortesía Dagoberto Alfaro)

Hasta el día de hoy, la libreta se mantiene como una protagonista porque ahora está supercargada de números y más números, de hecho tiene varias llenas de datos.

“Imagínese que los primeros apuntes los tengo desde el 2018″, recuerda el periodista.

LEA MÁS: El campeón de campeones para comer chile picante es limonense

Durante varios días la libreta comenzó a darle vueltas en la cabeza la libreta y Dago quería ver cómo la aprovechaba con la gente y una buena mañana se le ocurrió ayudar a los agüizoteros que siempre juegan chances compartiéndoles esos datos para que puedan tomar una decisión basada en datos serios y ciertos, de los sorteos de chances.

Esta es un de varias libretas que tiene con los datos de los chances. (Cortesía/Cortesía Dagoberto Alfaro)

Hablemos de chances

¿Cómo ayudarle a la gente? Otra vez le dio la pensadera a Dago hasta que le llegó la luz, le ayudaría a la gente con sus datos en un programa en vivo por Facebook, que es la red social más usada en Costa Rica.

Analizó qué día poner el programa y se decidió por los lunes para que así los jugadores de chances queden empapados de datos y puedan jugar el martes y el viernes.

“Yo no tengo una bolita mágica ni ando inventándome números o analizando qué número juega un sueño que alguien tuvo. No. Lo mío son datos verdaderos y científicos. A la gente busco ayudarle con los números que han salido en los últimos años para que así puedan analizar qué número jugar.

Aquí está Dago con la periodista Susana Peña, en la transmisión de Canal 7 del Sorteo Navideño pasado. (Cortesía/Cortesía Dagoberto Alfaro)

“Le doy un ejemplo. Este 2025 es un año exactamente igual al 2020; el próximo viernes es 28 de febrero, también en el 2020 fue viernes 28 de febrero, entonces, yo le digo a la gente, solo para que lo analice, que el 28 de febrero del 2020, en el sorteo de los chances del viernes salió el número 33 con la serie 026 de primero”, explicó Dagoberto.

LEA MÁS: Famosa influencer argentina nos cuenta su verdad de por qué ama Costa Rica

Agüizote fresquito

Si tiene alguna duda para el sorteo de los chances del próximo viernes 28 de febrero, Dago nos recuerda que, además, ese viernes en el 2020 salió de segundo número 51 y de tercero el 39. Ahí les quedan tres números ¡Después no digan que no les pasamos el bolado!

“Estoy muy contento con los primeros cuatro programas. Para haber recién comenzado, el programa pasado (del lunes 24 de febrero), ya lo han visto 1.600 personas, el anterior, 2.193. Yo digo que es un programa de una hora, pero si la gente me está preguntando, pues sigo colaborándoles con los números, así nos pasemos de la hora.

En esta foto se pueden ver atrás el puño de libretas que tiene el comunicador. (Cortesía/Cortesía Dagoberto Alfaro)

“Eso sí, le aclaro a la gente que lo mío son los chances de martes y viernes, no tiene que ver nada con lotería, aunque no lo descarto en el futuro. La gente me puede preguntar por el número que más ha salido en los últimos sorteos o bien por un número específico como, por ejemplo, el 25, entonces le doy los datos”, comenta.

"Hablemos de chances" le da pistas para que usted después decida qué números comprar. (Jose Cordero)

Al periodista de Canal 7 le parece muy curioso que mucha de la gente que ya vio su nuevo programa es joven y eso lo motiva más para tener sus datos bien finitos.

LEA MÁS: Tom, el gatico que ocupa una oportunidad para poder seguir viviendo

Dago tiene 10 años y medio de trabajar en el canal del trencito.