Perro le salvó la vida a dueña cuando sufrió infarto cerebral

Geovanna adora a su perro, disfruta mucho salir a caminar con él. Foto: Cortesía de Geovanna Chacón. (Cortesía de Geovanna Chacón Calvo)

El día en que Geovanna Chacón Calvo sufrió un infarto cerebral, mientras estaba sola en su casa, su perro Eros se convirtió en un héroe, porque le salvó la vida.

La mujer empezó a sentir mareos, ganas de vomitar y una especie de explosión dentro de la cabeza, pero mientras trataba de salir de la casa para pedir ayuda se desmayó.

Su perro notó que algo malo le pasaba a su dueña y le chupó la cara hasta que ella recobró el sentido. Así lo hizo el animal las cinco veces que la sicóloga se desmayó.

Después de unos días, los médicos que atendieron a Geovanna le dijeron que 80 de cada 100 personas que sufren un accidente cerebrovascular mueren y que cuando la gente se desmaya queda en coma o fallece, pero como Eros la despertaba cuando perdía la consciencia su cerebro resistió.

Aunque no puede estar tan cerca como quisiera de su dueña, Eros siempre está cuidándola. Foto: Cortesía de Geovanna Chacón. (Cortesía de Geovanna Chacón Calvo)

“Lo adopté en enero del año pasado, siempre lo he adorado y ahora más que nunca. Después de todo lo que me pasó y del transplante de corazón que me hicieron él me ha cuidado mucho.

“Todavía no he podido darle el abrazo que quiero después de que volví del hospital, porque podría darme una infección, pero siempre tengo a Eros cerca de mí y lo chineo lo más que puedo, es mi amigo incondicional y siempre le estaré agradecida por lo que hizo”.