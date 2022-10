Vecino de Hatillo sobre examen filtrado: “Vi personas con las respuestas escritas en el cuerpo”

Guillermo Meléndez tiene 47 años y este 2022 se propuso la meta de retomar los estudios del cole para obtener de una vez por todas el bachillerato, algo que tenía pendiente desde hace 25 años.

Desde febrero empezó a formar parte del Proyecto de Educación Abierta de la Escuela de Hatillo 2 y se reunió tres veces por semana con otras personas que andaban en busca del mismo objetivo para recibir clases.

Los estudiantes que se prepararon sienten que no estaban en igualdad de condiciones que quienes tenían las respuestas. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez)

A su grupo le tocó ir a hacer la prueba de Matemáticas de Bachillerato por Madurez el domingo 25 de setiembre en la escuela José María Castro Madriz, al costado norte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“Una semana antes de hacer la prueba el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que se habían filtrado unos exámenes, pero no especificó de qué materias, solo reprogramaron las pruebas de ese fin se semana para los días 24 y 25 de setiembre.

“Llegué a hacer el examen de Matemáticas ese domingo e hice mi mayor esfuerzo, noté que algunas personas tenían escritas cosas en distintas partes del cuerpo, primero creí que eran algunas fórmulas de las que se necesitaban para el examen, pero luego entendí que eran las respuestas del examen porque era uno de los que se había filtrado”, contó.

Con el corazón en la mano, así están quienes hicieron el examen de “bachi” de matemáticas hace dos semanas

Mucha frustración

Guillermo llegó a esa conclusión porque luego de salir de la prueba se quedó en la plazoleta del MSP esperando a sus compañeros y mientras estaba ahí pasó una estudiante hablando por teléfono y lo que dijo lo dejó frío.

Hay videos en redes sociales donde se publicó el examen filtrado antes de la aplicación de la prueba. Foto: YouTube. (Patallazo de Youtube)

“Le contó a la persona con la que estaba hablando que sí había hecho el mismo examen que le habían pasado y que de fijo lo había ganado. Me entró la espinita y me puse a buscar los videos de la prueba que se había filtrado y como yo tenía el folleto de examen hice la comparación y efectivamente eran las mismas preguntas.

“Un profesor de Matemáticas revisó conmigo el examen y no lo pasé y siento una enorme frustración porque invertí dinero y tiempo en prepararme durante meses, fui a clases en las noches y me esforcé mucho por ganar los exámenes, hice cuatro pero solo gané tres: Cívica, Español y Biología. Es horrible saber que yo pasé por todo el proceso y aún así perdí el examen y que otras personas se fueron por lo fácil, se aprendieron las respuestas del examen porque pagaron por ellas y ya ganaron la prueba”.

¿Le gustaría tener las fotos de la cédula de los familiares que ya no están? Esto debe hacer

El vecino de Hatillo dice que él y otras 150 personas más de distintas partes del país, se reunirán este sábado en San José para firmar un recurso de amparo que interpondrán por la situación que se dio con el examen porque lo consideran muy injusto.

“No estábamos en igualdad de condiciones, las personas que tenían las respuestas no tuvieron ni que estudiar. Algunos de los estudiantes que están apoyando la presentación del recurso de amparo vieron en las aulas a personas que resolvieron el examen en 25 minutos y ni siquiera usaron la calculadora, eso era porque llevaban las respuestas memorizadas o escritas en algún lado”, relató molesto.

El MEP ya denunció ante el OIJ las filtraciones de los exámenes de Biología y Matemáticas. Foto: Alonso Tenorio.

“Estuvo mal lo que pasó, pero no se puede castigar a todas las personas que no tuvimos nada que ver en esto, el recurso de amparo lo que pretende es que nos den por aprobado el examen a todas las personas que lo hicimos porque no estábamos en igualdad de condiciones con los que tenían las respuestas que se filtraron”, agregó.

El billete de 20 córdobas de Nicaragua es gemelo del de ₵20 mil tico, tenga cuidado

Investigación

Al consultarle al MEP por qué aplicaron la misma prueba si ya se sabía que podría haberse filtrado, la institución aseguró que por medio del correo del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, recibieron una denuncia sobre la presunta filtración de la prueba de Biología.

Al analizar la documentación comprobaron la filtración y denunciaron la situación ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El MEP eliminó las pruebas impresas de Biología y elaboró un nuevo formulario para dicha asignatura.

Algunos profes explicaron el examen filtrado sin saber que ese sería la prueba que sus estudiantes harían. Foto: YouTube. (Patallazo de Youtube)

El ministerio no hizo lo mismo en el caso de Matemáticas porque asegura que no contaba con pruebas de la filtración antes de la aplicación de la pruebas, las obtuvieron hasta después. El lunes 26 de octubre el MEP denunció la otra filtración ante el OIJ.

Al consultar específicamente si existe la posibilidad de que se anulen los resultados obtenidos en el examen y los estudiantes deban repetir la prueba, la institución dijo que ahorita no podían responder a eso porque deben esperar a ver los resultados de la investigación.