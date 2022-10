Con el corazón en la mano, así están quienes hicieron el examen de “bachi” de matemáticas hace dos semanas

¿Se imagina llevar años luchando por sacar el título de bachillerato del cole y que cuando al fin siente que logró la meta le digan que existe la posibilidad de tener que repetir el examen de matemáticas, el más temido de todos?

Pues eso es lo que le está pasando a un vecino de Turrialba y a cientos de personas que el domingo 25 de setiembre fueron a hacer la prueba de matemáticas bajo la modalidad de bachilletaro por madurez.

El hombre, quien prefirió no decir su nombre, le contó a La Teja que se sintió muy sorprendido y preocupado porque ese domingo al salir del aula, luego de la quemada de pestañas, escuchó decir a las otras personas que también hicieron el examen, que la prueba era la misma que se había filtrado en redes sociales días atrás.

Los estudiantes que hicieron el examen de mate están rogando por no tener que repetir la prueba. Foto: Cortesía.

Lo más extraño de todo es que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ya tenía conocimiento de que había filtraciones desde antes de que se aplicaran esa y otras pruebas, incluso en un inicio estaban programadas para el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de setiembre, pero el 16 de setiembre la institución informó que por una denuncia que señalaba la venta de los exámenes en redes sociales, se reprogramaron.

El cambio afectó la presentación de las 35 mil pruebas matriculadas en las asignaturas de Biología, Física, Química, Estudios Sociales, Cívica y Matemáticas.

¿Por qué no la cambiaron?

Al consultarle al MEP porqué aplicaron la misma prueba si ya se sabía que podría hacerse filtrado la institución respondió lo siguiente:

“El viernes 16 de setiembre de 2022, a través del correo del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, se recibió una denuncia sobre la presunta filtración de la prueba de Biología del programa de Educación Abierta, conocido como Bachillerato por Madurez Suficiente.

El MEP si cambió la prueba de Biología, pero no la de matemáticas. Foto: Captura de pantalla. (Captura de pantalla)

“Una vez analizada la documentación aportada al correo, se comprueba que, efectivamente, corresponde la denuncia y se procede tal como lo establece el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Se presenta la denuncia a las entidades judiciales correspondientes”.

El MEP dijo que eliminó las pruebas impresas de Biología y elaboró un nuevo formulario para dicha asignatura.

“En el caso específico de la prueba de Matemáticas, no se cuenta con evidencia de la filtración de los ítems antes de la aplicación de la prueba, como sí sucedió con Biología. En este caso particular, la denuncia de la supuesta filtración de la prueba se realiza una vez concluida la aplicación, por lo que el lunes 26 de setiembre se solicita a las personas asesoras nacionales de esa asignatura el análisis de las pruebas aportadas y se procede con el protocolo de denuncia ante las instancias judiciales”, agregó el MEP.

Al consultar específicamente si existe la posibilidad de que se anulen los resultado obtenidos en el examen y los estudiantes deban repetir la prueba, la institución dijo que ahorita no podían responder a eso porque deben esperar a ver los resultados de la investigación.

El examen de Biología se vendía en redes sociales hasta por ₵70 mil. Foto: Captura de pantalla. (Captura de pantalla)

Gran preocupación

El turrialbeño dice que él se preparó a conciencia, sacó el tiempo, pagó profesores y sacrificó tiempo en familia para prepararse para el examen como Dios manda, por eso no ve justo el estar ahora con la angustia de no saber si tendrá que volver a pasar por todo eso.

“Tengo años de estar pulseando el bachillerato, este era el último examen que me quedaba por hacer, es la segunda vez que lo presento y esta vez hice un esfuerzo aún mayor que me hizo sentirme contento el día de la prueba, porque siento que me fue bien, incluso como a uno le dan el folleto de examen hasta lo revisé con un profesor y me dijo que me había sacado por lo menos un 80. No es justo que ahora exista la posibilidad de que mi inversión, mi esfuerzo y mi sacrificio no hayan valido la pena solo porque el Ministerio de Educación no tiene buenos controles de seguridad y eso permitiera que se filtrara el examen.

“Lo que debería hacer es sentar responsabilidades si saben que hubo fuga de información, pero que no haya daños colaterales para las personas que honradamente fuimos a hacer el examen porque la verdad yo ni siquiera vi el bendito examen ese que andaba en redes sociales”, expresó el estudiante.