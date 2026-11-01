Perros, gatos, perezosos, tucanes y hasta culebras son rescatados en la ruta 27 tras ser golpeados por carros

Mientras miles de conductores recorren diariamente la ruta 27 para viajar entre la Gran Área Metropolitana y el Pacífico, hay trabajadores pendientes de algo más que el tránsito: los animales que aparecen en el camino y necesitan ayuda para seguir viviendo.
Uno de ellos es Martín López, vecino de Heredia, quien lleva 10 años trabajando para Globalvía rescatando a los animalitos golpeados por los autos.
Durante ese tiempo, se ha encontrado con animales de distintas especies y ha aprendido que, en ocasiones, llegar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
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“La verdad, es una experiencia muy bonita. Nosotros encontramos animales casi todo el tiempo cuando vamos en la ruta y entonces los rescatamos. Hemos visto tortugas, culebras, perros, gatos y animalitos silvestres. De todo”, nos cuenta.
El procedimiento comienza por señalizar y proteger el lugar para evitar otro accidente. Después, los trabajadores valoran la situación y, según las condiciones del animal, luchan por ponerlo a salvo o trasladarlo para que reciba atención especializada.
Martín recuerda que algunos perros y gatos han llegado muy golpeados, pero consiguieron recuperarse gracias a que fueron atendidos a tiempo.
“Uno siente una satisfacción enorme cuando rescata al animalito, se recupera y todo sale bien. Pero también hemos encontrado animalitos demasiado golpeados y, cuando nos dicen que no hay nada que hacer, que va a fallecer, sí es un golpe muy duro para uno”, reconoce.
Su aprendizaje ha sido sobre la marcha. Antes de asumir esta labor no tenía experiencia en rescates, pero con los años ha aprendido a reaccionar y a colaborar para que los animales reciban ayuda.
En su casa también lo esperan sus compañeros de cuatro patas: tres gatos y un perro.
Por eso, cada rescate representa mucho más que retirar un animal de la carretera. Es la oportunidad de ayudar a un ser vivo que, sin esa intervención, podría no sobrevivir.
Una segunda oportunidad
Muchos de estos animales llegan al Refugio Animal de Costa Rica, en Santa Ana, donde el biólogo Rodolfo Vargas y su equipo trabajan para recuperarlos y, cuando las condiciones lo permiten, devolverlos a su hábitat.
El refugio brinda este servicio a Globalvía desde el 2013 y también participa en capacitaciones para que los trabajadores sepan cómo actuar ante distintas especies.
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Aunque a simple vista podría parecer que la ruta tiene poca fauna, los monitoreos han permitido identificar una diversidad importante.
“Hemos visto venados de cola blanca, monos congo, manigordos, osos perezosos, osos hormigueros, mofetas y coyotes. Sí hay muchísima naturaleza, muchísima vida silvestre que convive con esta ruta tan importante”, explica Vargas.
Entre los casos que recuerda están un perezoso, un manigordo y un tucán atropellados, que lograron recuperarse y regresar a la naturaleza.
El caso del perezoso fue especialmente significativo: llegó con fracturas en las manos y los dedos, además de una lesión en la lengua. “Lograr que se salve un animal de estos provoca una gran alegría”, dice el especialista.
Para Vargas, la meta no consiste en mantener a los animales en cautiverio, sino en darles una segunda oportunidad y devolverlos a su medio ambiente cuando su recuperación lo permita.
Carretera hogar de animales
La empresa ha identificado sectores donde es más frecuente encontrar fauna. Uno de los tramos importantes se extiende aproximadamente entre los kilómetros 27 y 56, donde existen áreas de bosque que sirven de hábitat y paso para distintas especies.
Como parte de las medidas de protección, se han instalado rótulos en puntos críticos para advertir a los conductores sobre el paso de fauna. Además, las cámaras trampa han permitido comprobar que los animales utilizan estructuras de paso para trasladarse de un lado a otro de la carretera.
Según Globalvía, desde 2015 se han registrado 299 animales rescatados: 149 perros, 58 gatos y 92 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos aves, tortugas, serpientes, iguanas, pizotes, tucanes, perezosos y manigordos.
¿Qué hacer si encuentra un animal?
El biólogo Rodolfo Vargas recomienda respetar los límites de velocidad, reducir la marcha con precaución y dar espacio a los animales para que puedan cruzar. Si uno aparece en la vía, es importante alertar a otros conductores sin realizar maniobras bruscas.
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La recomendación principal es no intentar capturar, manipular ni trasladar al animal, especialmente si está herido o asustado. Lo correcto es reportar su ubicación para que personal capacitado pueda intervenir.
En la ruta 27, los conductores pueden llamar al Centro de Control de Operaciones al 2588-4040, disponible las 24 horas. También pueden comunicarse con el 9-1-1 si existe un riesgo inmediato para la seguridad vial o con el Refugio Animal de Costa Rica al 8828-0324 para recibir guía especializada.