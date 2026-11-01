Perros, gatos, perezosos, tucanes y hasta culebras son rescatados en la ruta 27 tras ser golpeados por carros

Mientras miles de conductores recorren diariamente la ruta 27 para viajar entre la Gran Área Metropolitana y el Pacífico, hay trabajadores pendientes de algo más que el tránsito: los animales que aparecen en el camino y necesitan ayuda para seguir viviendo.

Uno de ellos es Martín López, vecino de Heredia, quien lleva 10 años trabajando para Globalvía rescatando a los animalitos golpeados por los autos.

Martín López (izquierda) tiene más de 10 años de trabajar para Globalvía y, durante ese tiempo, ha ayudado a rescatar animales que encuentra en la ruta 27. Para él, verlos recuperarse es una gran satisfacción. (Ruta 27/Cortesía)

Durante ese tiempo, se ha encontrado con animales de distintas especies y ha aprendido que, en ocasiones, llegar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

LEA MÁS: “Una historia de amor”: mujer murió al intentar salvar a su perro durante el terremoto en Colombia

“La verdad, es una experiencia muy bonita. Nosotros encontramos animales casi todo el tiempo cuando vamos en la ruta y entonces los rescatamos. Hemos visto tortugas, culebras, perros, gatos y animalitos silvestres. De todo”, nos cuenta.

Este lindo tucán fue rescatado y recuperado después de encontrarse golpeado en la ruta 27. (Ruta 27/Cortesía)

El procedimiento comienza por señalizar y proteger el lugar para evitar otro accidente. Después, los trabajadores valoran la situación y, según las condiciones del animal, luchan por ponerlo a salvo o trasladarlo para que reciba atención especializada.

Martín recuerda que algunos perros y gatos han llegado muy golpeados, pero consiguieron recuperarse gracias a que fueron atendidos a tiempo.

Esta gran tortuga se salvó de milagro de ser atropellada. (Ruta 27/Cortesía)

“Uno siente una satisfacción enorme cuando rescata al animalito, se recupera y todo sale bien. Pero también hemos encontrado animalitos demasiado golpeados y, cuando nos dicen que no hay nada que hacer, que va a fallecer, sí es un golpe muy duro para uno”, reconoce.

Su aprendizaje ha sido sobre la marcha. Antes de asumir esta labor no tenía experiencia en rescates, pero con los años ha aprendido a reaccionar y a colaborar para que los animales reciban ayuda.

En su casa también lo esperan sus compañeros de cuatro patas: tres gatos y un perro.

Un nido completo estaba en media calle y fue puesto a salvo. (Ruta 27/Cortesía)

Por eso, cada rescate representa mucho más que retirar un animal de la carretera. Es la oportunidad de ayudar a un ser vivo que, sin esa intervención, podría no sobrevivir.

Una segunda oportunidad

Muchos de estos animales llegan al Refugio Animal de Costa Rica, en Santa Ana, donde el biólogo Rodolfo Vargas y su equipo trabajan para recuperarlos y, cuando las condiciones lo permiten, devolverlos a su hábitat.

Los perritos como este zaguatico, se encuentran muy seguido. (Ruta 27/Cortesía)

El refugio brinda este servicio a Globalvía desde el 2013 y también participa en capacitaciones para que los trabajadores sepan cómo actuar ante distintas especies.

LEA MÁS: Gatito tuvo un final feliz luego de ver una de sus vidas en peligro

Aunque a simple vista podría parecer que la ruta tiene poca fauna, los monitoreos han permitido identificar una diversidad importante.

También gatos son ubicados en la ruta 27 en media calle. (Ruta 27/Cortesía)

“Hemos visto venados de cola blanca, monos congo, manigordos, osos perezosos, osos hormigueros, mofetas y coyotes. Sí hay muchísima naturaleza, muchísima vida silvestre que convive con esta ruta tan importante”, explica Vargas.

Entre los casos que recuerda están un perezoso, un manigordo y un tucán atropellados, que lograron recuperarse y regresar a la naturaleza.

La ruta 27 también es hogar y zona de paso para numerosas especies silvestres. Por eso, respetar los límites de velocidad es fundamental para reducir los riesgos para los animales. (Ruta 27/Cortesía)

El caso del perezoso fue especialmente significativo: llegó con fracturas en las manos y los dedos, además de una lesión en la lengua. “Lograr que se salve un animal de estos provoca una gran alegría”, dice el especialista.

Para Vargas, la meta no consiste en mantener a los animales en cautiverio, sino en darles una segunda oportunidad y devolverlos a su medio ambiente cuando su recuperación lo permita.

Carretera hogar de animales

La empresa ha identificado sectores donde es más frecuente encontrar fauna. Uno de los tramos importantes se extiende aproximadamente entre los kilómetros 27 y 56, donde existen áreas de bosque que sirven de hábitat y paso para distintas especies.

Estos mapaches andaba algo aturdidos y fueron rescatados. (Ruta 27/Cortesía)

Como parte de las medidas de protección, se han instalado rótulos en puntos críticos para advertir a los conductores sobre el paso de fauna. Además, las cámaras trampa han permitido comprobar que los animales utilizan estructuras de paso para trasladarse de un lado a otro de la carretera.

Según Globalvía, desde 2015 se han registrado 299 animales rescatados: 149 perros, 58 gatos y 92 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos aves, tortugas, serpientes, iguanas, pizotes, tucanes, perezosos y manigordos.

Salvada y media se pegó esta tortuguita que rescataron a tiempo. (Ruta 27/Cortesía)

¿Qué hacer si encuentra un animal?

El biólogo Rodolfo Vargas recomienda respetar los límites de velocidad, reducir la marcha con precaución y dar espacio a los animales para que puedan cruzar. Si uno aparece en la vía, es importante alertar a otros conductores sin realizar maniobras bruscas.

Biólogo Rodolfo Vargas de Refugio Animal

LEA MÁS: (Video) Ciclista le salva la vida a animalito atrapado entre alambres de púas

Desde el 2015, Ruta 27 by Globalvía registra el rescate de 149 perros. Muchos de estos animales necesitan atención después de exponerse a los peligros de una carretera muy transitada. (Ruta 27/Cortesía)

La recomendación principal es no intentar capturar, manipular ni trasladar al animal, especialmente si está herido o asustado. Lo correcto es reportar su ubicación para que personal capacitado pueda intervenir.

Desde perros y gatos hasta perezosos, tucanes y serpientes, decenas de animales reciben ayuda después de ser golpeados por un auto en la ruta 27. (Ruta 27/Cortesía)

En la ruta 27, los conductores pueden llamar al Centro de Control de Operaciones al 2588-4040, disponible las 24 horas. También pueden comunicarse con el 9-1-1 si existe un riesgo inmediato para la seguridad vial o con el Refugio Animal de Costa Rica al 8828-0324 para recibir guía especializada.

Desde perros y gatos hasta perezosos, tucanes y serpientes, decenas de animales reciben ayuda después de ser golpeados por un auto en la ruta 27. (Ruta 27/Cortesía)

Desde perros y gatos hasta perezosos, tucanes y serpientes, decenas de animales reciben ayuda después de ser golpeados por un auto en la ruta 27. (Ruta 27/Cortesía)