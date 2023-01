Piero Calandrelli: “Estas personas se tendrán que tragar sus palabras”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ratificó a la ministra de Salud, Joselyn Chacón. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Alberto Vargas, quien está detrás del personaje de Piero Calandrelli, asegura sentirse indignado por las declaraciones que dieron este lunes el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Salud, Joselyn Chacón.

Ellos aseguraron, en conferencia de prensa, que los que pagos que le hicieron al trol por supuestamente hablar mal en redes sociales de periodistas, medios de comunicación y políticos contrarios a Chaves, son un invento de Alberto, y que los pagos hechos por personas relacionadas con el gobierno se debieron más bien a caridad por parte de la jerarca de Salud hacia Vargas.

(Video) Diputado le recomendó al presidente Rodrigo Chaves ir a un sicólogo

Entonces Alberto hizo una publicación en su página de Facebook, en la que asegura que las palabras de Chaves no lo asustan y que seguirá adelante destapando todo lo que sabe.

“Sencillamente vergonzoso, impresentable e indignante, ahora más que nunca estoy plenamente convencido de ir a mi comparecencia de frente y con pruebas en mano, les aseguro que estas personas se tendrán que tragar sus palabras.

Alberto Vargas dice que irá a la comparecencia con las pruebas en la mano. Archivo. (Archivo GN)

Conferencia sobre caso de troles desvió la atención de lo realmente importante

“Lo que hoy (ayer) hace el presidente de la República es lo mismo que ha hecho con don Álvaro Ramos, con varios periodistas y con varios diputados, les pisotea su imagen para desacreditar todo lo que expresé.

“Los dineros depositados no fueron ningún préstamo, eso es mentira, a mí se me pagó para atacar periodistas y diputados, tengo las conversaciones. Primero aparece Joselyn Chacón afirmando que se me pagó para una ‘campaña de salud’, ahora aparecen asegurando que fue un ‘préstamo’”, escribió.

Los diputados están coordinado para fijar fecha y hora para la comparecencia de Alberto, se habla de que podría ser este miércoles 11 de enero.