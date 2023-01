Conferencia sobre caso de troles desvió la atención de lo realmente importante

Este lunes a las 2 de la tarde el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Salud, Joselyn Chacón, ofrecieron una conferencia de prensa donde se refirieron muy por encimita al tema del pago a troles para una presunta campaña de ataque a periodistas.

La ministra Joselyn Chacón reiteró varias versiones en su declaración de este lunes. (Rafael Pacheco Granados)

Chaves sostuvo este lunes que la jerarca de Salud no hizo pagos al trol Piero Calandrelli sino que le transfirió dinero como una acción de “caridad”.

Alegó que Vargas Zúñiga (apellidos del trol) le dijo a la funcionaria “un montón de mentiras” como que era médico graduado de Italia, que su mamá estaba muriendo de cáncer y que su hija había fallecido, para pedirle que le prestara o regalara ¢300.000 en tres giros mensuales.

El gobernante insistió en que esos dineros no eran del erario público ni de los impuestos, sino que provenían del bolsillo de la ministra y arremetió en repetidas ocasiones contra la prensa, desviando la atención de lo verdaderamente importante.

La Teja consultó al analista político Gustavo Araya sobre lo que significó dicha conferencia y recordó una frase muy popular en comunicación política que dice que “toda situación límite requiere una respuesta desesperada”.

“Tengo que insultarlo lo más fuerte posible, para que la persona se me distraiga con el insulto y no con el acto real de lo que hay detrás. Tengo que hacer alarde de la burla mayor, pero lo más importante es ¿por qué tanta pachucada y burla? ¿Qué es lo que está detrás?, continuó Araya.

Para el politólogo, el verdadero problema para el Gobierno es la gran pregunta después de esta conferencia que es “¿por qué sostener una ministra en esta situación? Ningún gobierno ha defendido tanto a ningún ministro en la historia de este país”.

(Video) Diputada le tiró durísimo al presidente de la República por el tema de los troles

El politólogo resaltó que el presidente interrumpió en dos ocasiones a Chacón cuando ella se “salió del guión”. Una fue cuando la ministra dijo que era para hacer una campaña y Chaves resaltó, pero en la “época electoral”.

Y al final no se refirieron en lo absoluto sobre la presunta red completa montada para la manipulación de la opinión pública, el tema por el cual fue convocada la conferencia de prensa.

Complejo

Para el experto, los ataques de Chaves Robles se debieron a que está en una situación compleja.

Araya también desmenuzó en cuatro partes los momentos de la conferencia: 1-el fundamento, 2-el ataque, 3-la defensa y 4-la conclusión y que evidenciaron que había alguien detrás del discurso con conocimientos en comunicación, no así en comunicación política, por lo que estuvo mal estructurado.

“El fundamento era negar que esto era un tema reelevante como se ha esmerado doña Pilar Cisneros en negar que sea una crisis, pero lo raro es que sin serlo, el Gobierno llame a conferencia de prensa extraordinaria”, dijo Araya.

“Luego pasan al ataque, donde minimizan la situación diciendo que se trata de tres medios y tres diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio, como si no hubiesen otros medios más que han dado cobertura al tema.

“En la defensa tergiversan la realidad y dicen que aunque la ministra reconoció el pago (una irregularidad) era caridad y lo del partido rodriguista no es cierto porque ni siquiera existe, pero, después el presidente mismo se corrige y dice que sí va a existir”, añadió Araya.

Ministra de Salud será citada para ir a dar explicaciones ante los diputados

Gustavo insiste en que es una irregularidad que tiene que ser investigada por el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República.

“Dice que no le van a quitar ministros, como acostumbran los medios, como si La Trocha, el Cementazo y la UPAD no fueran actos de corrupción. No es que los medios los quitan, es que se caen por actos de corrupción que los medios revelan”, señaló el experto político.

Según Araya, la conclusión, es sostener a la ministra y a la persona que está en Casa Presidencial (Mayuli Ortega), pero al mismo tiempo hacerlo como si se tratara de un gobierno fuerte contra los grupos poderosos.

“El error de ella fue dejarse provocar y se lo dije, que no le iba a permitir otro error igual, nada más. Ella sigue”, aseguró Chaves.

Chacón y Vargas dicen tener pruebas de los supuestos pagos hechos por la ministra al trol.

La ministra acepta que sí le pagó al trol, pero al final entre ella y el presidente dieron tres argumentos distintos: para una campaña de salud, por caridad y como un préstamo.

La ministra dijo que ella le dio, de su bolsillo, unos 430 mil colones como ayuda económica.

A finales del año pasado, el 22 de diciembre, Alberto Vargas Zúñiga, quien inventó el personaje (trol) de redes sociales Piero Calandrelli, aseguró que la ministra Chacón le pagó para producir y publicar ataques a periodistas usando ese personaje que inventó ya que tiene unos 31.000 seguidores en Facebook y 14.300 en TikTok. Vargas Zúñiga aseguró que Chacón lo contrató para atacar a periodistas de CRHoy.

Pilar Cisneros explota contra Piero Calandrelli y lo reta al detector de mentiras

Chacón, el 29 de diciembre pasado, confirmó que sí le había pagado al trol Piero Calandrelli para una supuesta campaña de salud.

Vargas Zúñiga, usando el perfil en Facebook de su personaje inventado, publicó comprobantes de pagos de un trabajador del gobierno, asesor de la ministra Chacón, Richard Gutiérrez Cuesta, con fechas de 16 de setiembre y 1 de octubre, por cien mil colones cada uno.