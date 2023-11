Pilar Cisneros dio su opinión tajante sobre la polémica contratación del Sinart en la JSP

Pilar Cisneros defiende la decisión de contratar al Sinart. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La diputada oficialista Pilar Cisneros dejó muy en claro lo que piensa de la polémica contratación del Sinart por parte de la Junta de Protección Social (JPS).

La Teja le pidió a la legisladora un reacción de la situación luego de que este martes quedará en evidencia que sí existieron presiones por parte de Esmeralda Britton, presidenta de la Junta, hacia la exgerente general de la institución, Marilyn Solano, para que se diera la contratación.

“A mí me parece que fue un excelente negocio para el país, para la Junta de Protección Social pasar el programa la Rueda de la Fortuna al Sinart, no solo se van a ahorrar los 150 millones de colones que le pagan a Canal 7, sino que ahora la Junta de Protección Social va a pagarle al Sinart como parte del 10% obligatorio por ley que tiene que invertir en el Sinart”, aseguró.

Audio desmiente a Esmeralda Britton en el tema de la Rueda de la Fortuna

Al consultarle a la legisladora específicamente qué piensa de las presiones que se dieron y del audio que aportó Marilyn en el que se escucha claramente a Esmeralda Britton decir que rodarían cabezas si no se hacía la contratación, Cisneros le restó importancia al asunto y defendió la decisión.

“Quién dio la orden y por qué se dio la orden me parece que es absolutamente irrelevante en este sentido, lo relevante es si la orden era pertinente o no, si la orden tenía sentido o no, la orden era absolutamente pertinente y tiene todo el sentido del mundo, dejar de pagarle a un canal privado para que la plata se quede en el Sinart, que es una institución de todos los costarricenses y que va a poder invertir ese dinero en producir programas de calidad y en comprar equipo para reemplazar el equipo ruinoso que tiene en este momento el Sinart”, manifestó Cisneros.