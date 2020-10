Yo si acaso había cosido unos botones cuando se me caían del pantalón. Pero empecé haciéndolas yo solo, todo el proceso de cortado, estampado y coser y entregar. Conforme aumentó la carga de trabajo, porque los pedidos se dispararon, llegó una prima mía, estudiante de Derecho que también le gusta el diseño y me ayudó con los estampados. Una tía también me comenzó a ayudar a coser. A ellas les encantó la idea y empezamos a invertir en material y maquinaria. Mi papá me ayuda con entregas, aplanchado y empacando y mi mamá tomando pedidos y haciendo publicidad en redes sociales. Es todo un grupo de trabajo.