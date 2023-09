Pobladores de tres provincias comenzaron a distanciarse del presidente Rodrigo Chaves

En la última encuesta del CIEP-UCR la valoración positiva al presidente Rodrigo Chaves, en general, fue del 53%, por lo que se esperaría que Guanacaste, Puntarenas y Limón, provincias que ganó el mandatario en la segunda ronda electoral pasada, estuvieran en ese 53% o hasta más, pero no es así, más bien están por debajo.

El pasado miércoles 20 de setiembre salió la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó que el 53% del país, o sea, 5 de cada 10 ticos, evalúa positivamente el trabajo del Gobierno.

En Limón los crímenes siguen a la orden del día.

Sorprende de la encuesta del CIEP-UCR que tres provincias: Guanacaste, Puntarenas y Limón, en las cuales ganó el presidente Chaves, ya comenzaron a distanciarse del apoyo al mandatario y su gestión, ya que las tres aparecieron por debajo del 53%.

Sharon Camacho, investigadora del CIEP-UCR, se refirió al dato de que el apoyo al presidente estuvo por debajo del 53% en Limón, Guanacaste y Puntarenas, algo que llama la atención porque justo en esas provincias el Partido Progreso Social Democrático se impuso en la segunda ronda de las pasadas elecciones presidenciales.

“Al leer bien los datos se nota que en Guanacaste, Puntarenas y Limón ya se nota un desgaste considerable en la valoración que le dan al presidente. Quienes en algún momento le dieron la confianza ahora empiezan a pedir respuestas y ponen en la mesa la realidad que están viviendo con respecto a las promesas de campaña”, aseguró la investigadora.

El problema del agua en Guanacaste no se detiene. (Reiner Montero)

La investigadora del CIEP-UCR, también aclara que el desempleo y el costo de la vida siguen firmes como problemas principales de los ticos y que al aparecer en la encuesta con prácticamente un 13% cada uno, significa que 1 de cada 10 ticos los consideró como los principales problemas del país.

“Yo no sé cómo no le fue peor. Las promesas que le hizo Chaves a las provincias costeras no las ha cumplido hasta el momento. No ha habido cambio alguno para los que viven en Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Los cambios para la población pesquera puntarenense no se ven todavía. (Alonso Tenorio)

“A Limón le mintió al menos en dos ocasiones, exagerando el número de homicidios, un año después les dijo que bajaron y era mentira. El tema del agua en Guanacaste no lo soluciona y prometió soluciones y en Puntarenas, por ejemplo, solo tiene un acuerdo con el sector pesquero, pero solo el palangrero, nada más. No ha cumplido y así se refleja en el apoyo”, asegura el politólogo Gustavo Araya.