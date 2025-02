Pobre la María: Luis Enrique Mejía Godoy nos cuenta cómo nació la canción y quién es María

“Olorosa a tabaco y a ron. En el cuarto de una cuartería. Llora la María ay, ay, ay, su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de La Sonora.

“Se vino del campo a la ciudad. Una noche Terencio la dejó. Por el día cocina, lava y plancha ajeno. Vende lotería, ahí por Metrocentro y todas las noches al mejor postor alquila su cuerpo”.

La canción Pobre la María cumple 32 años de edad y su papá 80 ¡Feliz cumpleaños maestro! (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ese es el inicio de la canción “Pobre La María” del cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy. Ese tema marcó a toda una generación en Nicaragua, aquí en Tiquicia, en Centroamérica, Sudamérica y México. Fue un exitazo como pocos y podemos asegurar sin miedo se transformó en un himno.

Luis Enrique Mejía Godoy cumple 80 años de edad y su Pobre la María llega a 32

Este 19 de febrero del 2025, Mejía Godoy, está cumpliendo 80 años ¡Feliz cumpleaños, maestro! Por eso lo buscamos, para celebrar su cumpleaños y recordar con él que su canción más famosa ya tiene 32.

¿Cómo nació Pobre La María?

Las canciones, como digo yo, llegan cuando les da la gana, como las musas. La experiencia mía, de toda la vida, independientemente de que uno por una conversación, por un titular de un periódico, de alguna historia que te cuentan, se guarda eso en la memoria y cuando se escribe está el material ahí.

Godoy nació el 19 de febrero de 1945 en Somoto, un pueblito fronterizo con Honduras. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Yo no planeo mucho las canciones. Me llegan. Recuerdo que en 1992 nació esta canción, en Managua. Pensaba en ese momento en las migraciones que dentro y fuera de Nicaragua los nicaragüenses hemos tenido que vivir. Como dice el poeta nicaragüense, Pablo Antonio Cuadra, somos un país en perenne éxodo.

Al pueblo nicaragüense le ha golpeado terremotos, erupciones de volcanes, cuartelazos, revoluciones, guerras civiles, intervenciones. Es mucha historia llena de conflictos que producen en la población esa reacción de irse de un lado a otro.

Pobre La María, la canción de Luis Enrique Mejía Godoy que marcó una generación

Es un país que, desgraciadamente, ha estado suscrito, por desgracias de la política o la naturaleza, a migrar y, curiosamente, esa migración no ha sido para Honduras que es frontera, la mayoría es para Costa Rica.

Lo primero que vivió y vive el nicaragüense es una migración del campo a la ciudad y eso provoca un problema social porque estos campesinos, esta gente humilde, mayormente analfabeta, sin una formación ni siquiera primaria, no está preparada para ir a una ciudad como Managua, la ciudad se los come y, por supuesto, ya vienen con hijos.

Ni lo piensa dos veces para asegurar que La María es su canción más pegada en sus 80 años. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Quién es la María?

Una migrante que sin opciones para salir adelante con sus hijos termina en la prostitución. En 1990, al ser yo de pueblo, conocí esa realidad que era marcada siempre por la música que entre el dolor y la tristeza de muchos migrantes, lograba dar un poco de alegría.

Empecé a escribir a hacer un primer borrador a finales de 1991. Cuando nacían los centros comerciales y las rotondas en Managua, pero a la María no le sirve de nada eso, y peor, la deja el marido con tres hijos ¿y qué hace ella? Lava y plancha ajeno, pero termina prostituyéndose.

¿Le llegó de un solo la canción?

Me llegó de un solo toda la historia. Y le voy a contar algo que jamás he contado, no hallaba como terminar la canción porque es una situación de desesperanza y no quería dejar un final, por decirlo así, dramático, triste, sin esperanza, sin salida.

Por eso la terminé recordando que “los aretes que le faltan a la Luna, los tengo guardados para hacerte un collar”. Esa es una canción de La Sonora (Gody habla de La Sonora Matancera, que es de Cuba e interpretó esa canción con Vicentico Valdés).

Es un artista puro: escribe, compone, canta, escribe poesía, libros, pinta cuadros. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Al comienzo de mi canción se menciona la canción de La Sonora, al final te la pongo para cerrar esa historia con la promesa de los aretes, hablamos de la esperanza siempre de un mejor mañana. De alguna manera es una historia de amor, pero también de solidaridad y empatía con los derechos de la mujer. Es una canción con demasiadas cosas. Tiene una historia que se repite hasta el día de hoy, que no es única de Nicaragua, sino que muchos países la viven.

Compartimos con Luis Enrique Mejía Godoy y su canción Pobre La María

¿Fue inspiración pura o realmente hubo una María que lo inspiró?

Yo vi esas marías bajando del Tiscapa hacia el Lobo Jack, eran jovencitas, eso es lo peor, muy jovencitas. Las veía y pensaba ¿este es el futuro de Nicaragua? Existieron y siguen existiendo las marías.

Tengo muchas historias después de la canción. Me he topado con muchas mujeres que me dicen que ellas son la María. Me dicen que tienen 3 hijos, que las dejó el marido, “me vine del campo a la ciudad”…la realidad es mucho más fuerte que la ficción.

¿Le llegó primero la letra y después el ritmo?

Tengo la costumbre de que mientras escribo me voy imaginando el ritmo. El ritmo de Pobre La María me lo da la métrica de la canción.

Es una canción atípica porque es muy larga, dura seis minutos, por dicha no funcioné nunca con la industria, además, he tenido la suerte de que me han respetado mis producciones y que canto mucho en concierto.

Con un cafecito, en Curridabat, el artista nicaragüense nos atendió muy amablemente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Usted con 80 años y La María con 32 ¿Se imaginó que ella lo iba a acompañar tanto y tan bien?

Nunca escribí para que mis canciones las pongan en la radio, escribo, desde siempre, porque quiero expresar algo, lo que siento.

Desde el primer día que la canté la gente se quedó prendida, entonces advertí que esa canción tenía algo especial. La canté primero un año en conciertos y después la grabé en un CD en 1993, en la Sony Music que estaba en Moravia, aquí en Costa Rica.

¿Cómo celebrará los 80?

Con un concierto lleno de amigos, será a mitad de año. Hay que celebrar en grande. Ya les iré dando detalles para que nos acompañe quien guste.

Pobre La María fue un éxito total desde que se comenzó a escuchar en 1993. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Cantará La María?

Claro. Es imposible para mí, desde hace 32 años, hacer un concierto y no cantar Pobre la María. La gente no me lo perdona.