¿Podemos contraer en Costa Rica la enfermedad que padece Thalía?

La cantante mexicana Thalía padece desde hace quince años la enfermedad de Lyme, un mal infeccioso causado por el piquete de garrapatas presentes en los venados cola blanca.

En Costa Rica hay venados de ese tipo, pero no existen las garrapatas que transmiten el padecimiento y, en caso de que llegaran, la temperatura del país no les permitiría sobrevivir mucho tiempo.

Eso sí, en Tiquicia hay quienes padecen la enfermedad de Lyme.

La Teja conversó con las infectólogas María Luisa Ávila y Gisela Herrera para conocer más sobre ese mal que también tienen otros famosos como Avril Lavigne, Richard Gere, Justin Bieber y Alec Baldwin.

“La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria que se transmite por una garrapata pequeña de patas negras que en Costa Rica no existe. El único caso autóctono que se conoce fue de hace muchos años, cuando se trajeron animales de África que traían la garrapata y se la transmitió a un cuidador de los animales. Esas garrapatas rápidamente mueren en el país porque el clima no les favorece”, explicó Herrera.

Agregó que en Costa Rica, como dijimos, sí hay gente que tiene la enfermedad pero se debe a que se contagió fuera.

Herrera mencionó el caso de una mujer que se enfermó luego de ponerse en Nueva York el abrigo de una amiga en el cual había uno de esos bichos.

La doctora Ávila ha tratado a dos niños estadounidenses que viven en Costa Rica, y al menos a dos más, costarricenses, con la enfermedad de Lyme.

“Una vez que se infecta, la persona puede dar un cuadro agudo o no dar síntomas, sino hasta años después. (La enfermedad) es propia de países con las cuatro estaciones definidas, donde es común que las casas estén metidas casi en los bosques y las personas entran en contacto con esos venados cuando salen a andar en bicicleta, paseando o acampando y ahí los pica la garrapata y les transmite la bacteria”, comentó la doctora Herrera.

Es muy frecuente en Europa, principalmente en Alemania; un poco en Asia, en Estados Unidos y en Canadá.

Diagnosticar el mal es bastante dificil, se hace a través de exámenes de sangre.

Como puede generar síntomas hasta años después nadie la relaciona a la primera con la picadura de una garrapata.

“El tratamiento también suele ser difícil porque a veces la bacteria causa el daño y persisten las secuelas de la enfermedad.

“Si se detecta cuando acaba de ocurrir y se ve el piquete, las lesiones en la piel y los dolores articulares, es fácil imaginar que se trata de eso, pero a los laboratorios se les dificulta identificarla y saber en qué fase está”, aclaró Herrera.

La exministra Ávila añadió que cuando se detecta de manera temprana se puede curar con antibióticos.

En San Francisco, California, hay un laboratorio de referencia sobre la enfermedad y es al que de todo el mundo, incluida Costa Rica, se envían muestras para ver si una persona tiene Lyme o no.

Algunas secuelas que puede sufrir quien padece el mal son dolores articulares y musculares, alteraciones en la memoria, mareos, se le baja la presión al levantarse o se desmaya con frecuencia sin razones aparente.

La lista de síntomas es amplia e incluye problemas en la piel, ardor en el sitio de la picadura o una mancha roja como un anillo que se va extendiendo hacia afuera y tiene el centro blanco.

Si la persona se toca esa mancha podría sentirla caliente, pero sin dolor ni picazón; podría haber dolor en las articulaciones, fiebre, escalofríos, trastornos digestivos, cansancio persistente, hormigueo o entumecimiento de las manos y los pies y parálisis facial en algunos casos.

Hay pacientes que desarrollan artritis dolorosa e incluso problemas cardíacos.

“Al quitar la bacteria rápido, prácticamente no deja secuelas, se le da un antibiótico y el paciente responde. Pero esos son los menos, muchas veces que se infectaron de ocho años y a los cinco años, o más, empiezan a mostrar síntomas y se les da tratamiento, pero sufren bastantes recaídas y se vuelve crónico”, explicó Herrera.

La doctora Ávila recomienda tener mucho cuidado con la exposición a las garrapatas que sí hay en el país porque transmiten muchas enfermedades.

A quienes tienen mascotas como caballos, perros o gatos, se les aconseja usar productos para mantenerlos libres de esos molestos y dañinos parásitos.

Si se va a meter a un bosque donde podría haberlos, use ropa adecuada, cubierta y de colores claros para poder detectarlas si se le pegan.

Aunque no haya en el país las garrapatas que transmiten el mal de Lyme, cuidarse de otros nunca estará de más.

