Polémica en Alajuelita: profesora acusada de gritar y humillar a estudiantes

Padres de familia de estudiantes del Liceo de Alajuelita están molestos por el supuesto mal trato de parte de la profesora de Español, de apellido Villalobos, hacia algunos alumnos, por lo que decidieron cerrar el centro educativo la mañana de este miércoles 17 de setiembre.

Además de cerrar la entrada al liceo, bloquearon la entrada del cuerpo administrativo y docente al parqueo. Debido a esto, los estudiantes no tuvieron lecciones este miércoles.

Los padres exigieron el despido de la profesora, ya que, al parecer, ella les grita y los humilla frente a otros estudiantes, cuya situación, según denuncian, ocurre desde inicios de este año.

“La profesora les grita, no explica la materia, abre chats privados en la pantalla donde los alumnos pueden ver. (...)”, dijo Wendy Rodríguez, una mamá de un estudiante de 13 años que tiene espectro de autismo y otras condiciones médicas.

Varios padres manifestaron este miércoles 17 de setiembre contra una profesora de español por supuesto maltrato hacia estudiantes. (Wendy Rodríguez/Wendy Rodríguez)

La mamá denunció a La Teja que la profesora les dijo a los estudiantes que tienen alguna condición, como su hijo, que iban a llegar a “ser nadie en la vida porque a esas personas, nadie las quiere en un trabajo”.

También comentó que, supuestamente, a una estudiante le mandó una boleta porque la llamaron al celular avisándole que fuera a la casa de su abuelita después de las lecciones, ya que su mamá estaba en el hospital.

“Le dijo que cortara la llamada porque lo que le pasara a la mamá a ella no le importaba”, afirmó Rodríguez.

Al parecer, la docente tampoco les permite a los estudiantes salir al baño cuando lo necesitan ni les revisa las tareas.

La mamá del joven comentó que los estudiantes y otros padres de familia denunciaron ante el director del liceo lo que ocurre con la docente a inicios de año y desde entonces, las autoridades aún no han resuelto la situación.

“En la reunión, nosotros como padres le pedimos a la profesora que, por favor, cambiara, que tuviera más tacto para tratar a los chiquitos, tanto a los que tienen condiciones como a los demás. Ella llegó y dijo: ‘Voy a hacer el intento’. Los padres se enojaron y le dijeron que no es que se va a ser intento, es que tiene que cambiar por ellos”, contó Rodríguez.

Desde entonces, la situación no ha mejorado, por lo que los padres optaron por tomar medidas extremas este miércoles.

Rodríguez nos contó que su hijo se desanima cada vez que alista el bulto para el día siguiente, pues el tan solo pensar que tiene clases de Español, lo entristece.

“Se siente frustrado. Se pone a llorar cada vez que arregla el bulto, cada vez que va para Español, va con una ansiedad terrible. Me dice: ‘Mamá, estoy harto, ya no quiero’”, aseguró.

Después de que los padres se manifestaran por sus hijos, se dio a conocer que durante esta semana no habrá lecciones de Español impartidas por la docente, pero las demás clases continuarán con normalidad.

“El liceo se abrió con la condición de que la profesora no imparta clases ni hoy ni mañana ni el viernes. Entonces, el director va para la Dirección Regional a manifestar lo que sucedió hoy”, dijo Rodríguez.

Según la mamá del estudiante de octavo año, los padres conversaron hace unos meses con el director para que despidiera a la docente, no obstante, aparentemente, él dijo que no podía hacerlo, ya que necesita la orden del MEP para hacerlo.

Mientras tanto, el caso fue presentado ante el Departamento de Asuntos Disciplinarios y la Contraloría de Derechos Estudiantiles, ambas instancias del MEP. Rodríguez también presentó una denuncia ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Los padres le pidieron al centro educativo que reubicaran de manera temporal a la profesora mientras las autoridades investigan el caso. Sin embargo, ellos no quieren que la envíen a otro centro educativo, pues temen que otros estudiantes sean afectados.

Este medio contactó al director del Liceo de Alajuelita, Geovanny Barillas, para que nos diera su posición sobre la situación que estarían atravesando los estudiantes.

Nos indicó que, debido a que es un “asunto de competencia de Recursos de Talento Humano del MEP y se encuentra en investigación”, no puede dar declaraciones.

También se realizó la consulta ante el MEP. El departamento de prensa indicó que el asunto se encuentra en régimen disciplinario.

