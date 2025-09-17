Hacienda afirma que ATV funciona, pero varios clientes no pueden hacer declaraciones de impuestos

El Ministerio de Hacienda afirmó que el sistema ATV está funcionando, pero varios contribuyentes aseguraron que aún tienen problemas. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero/Jose Cordero)

Varios contribuyentes reportaron problemas el martes 16 de setiembre en el sistema tributario Administración Tributaria Virtual (ATV), en un día crucial porque debían presentar la declaración del IVA. El incidente fue resuelto, según el Ministerio de Hacienda.

LEA MÁS: En este lugar habrá una feria gratuita de Papanicolau el próximo fin de semana

“El inconveniente experimentado ayer, martes 16 de setiembre, en la plataforma ATV se solventó cerca de las 4:00 p.m. Desde ese momento, la plataforma se mantiene activa y operativa, permitiendo el ingreso y la presentación de declaraciones”, indicó Hacienda en un correo electrónico enviado a La Teja este miércoles 17 de setiembre.

Aunque Hacienda aseguró que la situación fue resulta, algunas personas se quejaron durante esta mañana porque aún no podían ingresar a sus cuentas en el sistema tributario.

“¿Van a dar más tiempo para la declaración? Sigue sin servir el ATV", “Al ser las 5:55 a.m., puedo decir que no he podido presentar el IVA, desde ayer vengo tratando de ingresar. No me reconoció la contraseña, intenté recuperarla y nunca me llegó la clave”, “Llevo intentando recuperar la clave desde ayer en varias ocasiones, sin que hasta la fecha me haya llegado el correo con la nueva clave”, son algunos comentarios que dejaron los contribuyentes en la cuenta de Facebook del ministerio.

LEA MÁS: Así va el plan del MOPT de ponerle reglas a los dueños de las bicimotos

Varios clientes aseguraron, la mañana de este miércoles 17 de setiembre, que aún no podían presentar el IVA de agosto en ATV. (Shutterstock/Shutterstock)

Los clientes de ATV debían presentar el IVA de agosto el martes, justamente el día en que vencía la declaración y el pago.

El IVA se presenta el 15 de cada mes, sin embargo, como el 15 de setiembre era feriado por motivo del Día de la Independencia, la fecha se corrió al 16.

LEA MÁS: Cómo abrir una cuenta en Temu, comprar y recibir tus pedidos paso a paso