Álvaro Ramos se pronuncia sobre votación de inmunidad de Rodrigo Chaves

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, pidió a los diputados que voten a favor de levantar la inmunidad de Chaves y además, señaló que no se trata de una condena. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, se refirió a un hecho histórico que ocurrirá la tarde de este lunes 22 de setiembre.

Durante la tarde, los diputados discutirán en el plenario sobre la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, quien está siendo investigado por el presunto delito de concusión. La votación se realizará después de que la comisión que analizó el levantamiento del fuero del mandatario emitiera una recomendación a favor de hacerlo.

Sobre eso, el expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) envió un mensaje a la ciudadanía a pocas horas de que comience la discusión en el plenario.

Ramos señaló que la discusión y votación que se realice en la Asamblea Legislativa sobre el fuero de Chaves no se trata de una condena contra el presidente.

“Sin importar nuestro signo político, todos en una democracia que resuelve los problemas, debemos coincidir en que hay que rendir cuentas sobre cómo los estamos resolviendo. La votación de hoy es el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. Esto no es un juicio, nadie está decidiendo hoy si el presidente es culpable o inocente de los cargos que se le imputan”, dijo el candidato verdiblanco.

Él señaló que el mandatario debe responder ante la ley.

“Todos los líderes políticos debemos tener ese compromiso y, por nuestros actos, rendiremos cuenta. En mi convencimiento, el Poder Judicial y el Fiscal General de la República han efectuado el debido proceso y tienen los elementos suficientes para empezarlo. Exhorto a los diputados de la República que voten por levantar la inmunidad al presidente de la República”, comentó Ramos.

Los diputados discutirán este lunes 22 de setiembre si levantarán o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La discusión en el plenario se inicia alrededor de las 2:00 p.m. y los diputados tienen que argumentar por qué votan a favor o en contra del levantamiento de la inmunidad de Chaves.

Si a las 7:00 p.m. no han finalizado las intervenciones de los diputados, éstas frenarán para dar paso a la votación que tiene al país atento al futuro del mandatario.

